Entre Courchevel et Porto-Vecchio, une piste toute tracée pour les saisonniers ?

Baptiste et Luna, la vingtaine, travaillent dans la restauration et, cet été, ils ont posé leurs valises de saisonniers dans un Relais & Châteaux à Calvi. Ayant appris l’existence du salon de l’emploi, mercredi, ils n’ont pas hésité : ils sont descendus jusqu’à Porto-Vecchio pour préparer la suite de leur carrière, qu’ils envisagent selon cette philosophie : « L’été au soleil, l’hiver au ski. » « Se rencontrer sur un forum, c’est toujours mieux qu’en visio », glisse Luna. Et même s’ils savent que la demande est souvent moins forte que l’offre dans les stations de ski, « il faut se faire voir et discuter en direct avec les employeurs si on veut avoir une chance d’approcher les plus beaux établissements », note Baptiste. L’ambition est la même pour Nicolas, 29 ans, qui travaille dans la maintenance et a une passion : le snowboard. Pourtant, il dit avoir refusé plusieurs propositions de CDI dans les stations de ski, pour une raison simple : « L’été, il n’y a pas de neige et je m’ennuie. Il n’y a rien à faire », témoigne ce Marseillais, qui a travaillé cet été dans un camping à Porto-Vecchio.



"Un besoin de 6000 saisonniers à Courchevel"



Et c’est avec le sourire qu’ils ont conclu leur tournée des stands : « On attend des retours, ça s’est bien passé », confient Baptiste et Luna, après avoir laissé leurs CV et pris le temps de discuter avec ces recruteurs de Courchevel, sept au total, missionnés par leurs employeurs sur les bords de la Méditerranée. « Toute la saison de ski, de décembre à avril, il y a un besoin d’environ 6 000 saisonniers, souligne Corinne Secco, la directrice de Courchevel Emploi, le service de la station spécialement conçu pour agir comme « un facilitateur » et ainsi mettre en relation saisonniers et recruteurs. « Il n’y a que 2 400 habitants à Courchevel, on est obligés d’aller chercher des saisonniers ailleurs... », poursuit Corinne Secco. Depuis quatre ans, Courchevel s’exporte ainsi sur la Côte d’Azur : Monaco, Saint-Tropez, et puis la Corse, et notamment Porto-Vecchio l’an dernier, pour une première prise de contact. « En général, on a entre vingt et vingt-sept employeurs de Courchevel qui descendent dans le sud, ce qui correspond à environ 400 offres d’emploi. Et ça attire autour de 200 personnes par salon. » Les attentes sont bien moins élevées pour Porto-Vecchio : « Là, on est que sept, mais ça va se développer », y croit Corinne Secco.



Parmi les employeurs présents à Porto-Vecchio, se trouve la prestigieuse maison hôtelière Cheval Blanc, du groupe LVMH. « On a la chance d’avoir des saisonniers qui reviennent d’année en année, pose Nolwenn Christollet, la recruteuse de Cheval Blanc. On a notre propre parc de logements, et au niveau salaire, on essaie d’être assez attractifs. » Malgré tout, ça ne suffit pas à combler les besoins en main d’oeuvre, d’où sa présence ce mercredi au salon de l’emploi porto-vecchiais : « Malgré la fidélisation qu’on a réussi à entretenir, on doit recruter chaque année 50 % des effectifs. »