Entre Courchevel et Porto-Vecchio, une piste toute tracée pour les saisonniers ?

Luna et Baptiste ( à gauche) sont venus spécialement de Calvi, où ils ont travaillé cet été, au salon de l'emploi saisonnier de Porto-Vecchio, rampe de lancement du recrutement à Courchevel.
Baptiste et Luna, la vingtaine, travaillent dans la restauration et, cet été, ils ont posé leurs valises de saisonniers dans un Relais & Châteaux à Calvi. Ayant appris l’existence du salon de l’emploi, mercredi, ils n’ont pas hésité : ils sont descendus jusqu’à Porto-Vecchio pour préparer la suite de leur carrière, qu’ils envisagent selon cette philosophie : « L’été au soleil, l’hiver au ski. » « Se rencontrer sur un forum, c’est toujours mieux qu’en visio », glisse Luna. Et même s’ils savent que la demande est souvent moins forte que l’offre dans les stations de ski, « il faut se faire voir et discuter en direct avec les employeurs si on veut avoir une chance d’approcher les plus beaux établissements », note Baptiste. L’ambition est la même pour Nicolas, 29 ans, qui travaille dans la maintenance et a une passion : le snowboard. Pourtant, il dit avoir refusé plusieurs propositions de CDI dans les stations de ski, pour une raison simple : « L’été, il n’y a pas de neige et je m’ennuie. Il n’y a rien à faire », témoigne ce Marseillais, qui a travaillé cet été dans un camping à Porto-Vecchio.
"Un besoin de 6000 saisonniers à Courchevel"
Et c’est avec le sourire qu’ils ont conclu leur tournée des stands : « On attend des retours, ça s’est bien passé », confient Baptiste et Luna, après avoir laissé leurs CV et pris le temps de discuter avec ces recruteurs de Courchevel, sept au total, missionnés par leurs employeurs sur les bords de la Méditerranée. « Toute la saison de ski, de décembre à avril, il y a un besoin d’environ 6 000 saisonniers, souligne Corinne Secco, la directrice de Courchevel Emploi, le service de la station spécialement conçu pour agir comme « un facilitateur » et ainsi mettre en relation saisonniers et recruteurs. « Il n’y a que 2 400 habitants à Courchevel, on est obligés d’aller chercher des saisonniers ailleurs... », poursuit Corinne Secco. Depuis quatre ans, Courchevel s’exporte ainsi sur la Côte d’Azur : Monaco, Saint-Tropez, et puis la Corse, et notamment Porto-Vecchio l’an dernier, pour une première prise de contact. « En général, on a entre vingt et vingt-sept employeurs de Courchevel qui descendent dans le sud, ce qui correspond à environ 400 offres d’emploi. Et ça attire autour de 200 personnes par salon. » Les attentes sont bien moins élevées pour Porto-Vecchio : « Là, on est que sept, mais ça va se développer », y croit Corinne Secco.
Parmi les employeurs présents à Porto-Vecchio, se trouve la prestigieuse maison hôtelière Cheval Blanc, du groupe LVMH. « On a la chance d’avoir des saisonniers qui reviennent d’année en année, pose Nolwenn Christollet, la recruteuse de Cheval Blanc. On a notre propre parc de logements, et au niveau salaire, on essaie d’être assez attractifs. » Malgré tout, ça ne suffit pas à combler les besoins en main d’oeuvre, d’où sa présence ce mercredi au salon de l’emploi porto-vecchiais : « Malgré la fidélisation qu’on a réussi à entretenir, on doit recruter chaque année 50 % des effectifs. »
"Un besoin de 6000 saisonniers à Courchevel"
Et c’est avec le sourire qu’ils ont conclu leur tournée des stands : « On attend des retours, ça s’est bien passé », confient Baptiste et Luna, après avoir laissé leurs CV et pris le temps de discuter avec ces recruteurs de Courchevel, sept au total, missionnés par leurs employeurs sur les bords de la Méditerranée. « Toute la saison de ski, de décembre à avril, il y a un besoin d’environ 6 000 saisonniers, souligne Corinne Secco, la directrice de Courchevel Emploi, le service de la station spécialement conçu pour agir comme « un facilitateur » et ainsi mettre en relation saisonniers et recruteurs. « Il n’y a que 2 400 habitants à Courchevel, on est obligés d’aller chercher des saisonniers ailleurs... », poursuit Corinne Secco. Depuis quatre ans, Courchevel s’exporte ainsi sur la Côte d’Azur : Monaco, Saint-Tropez, et puis la Corse, et notamment Porto-Vecchio l’an dernier, pour une première prise de contact. « En général, on a entre vingt et vingt-sept employeurs de Courchevel qui descendent dans le sud, ce qui correspond à environ 400 offres d’emploi. Et ça attire autour de 200 personnes par salon. » Les attentes sont bien moins élevées pour Porto-Vecchio : « Là, on est que sept, mais ça va se développer », y croit Corinne Secco.
Parmi les employeurs présents à Porto-Vecchio, se trouve la prestigieuse maison hôtelière Cheval Blanc, du groupe LVMH. « On a la chance d’avoir des saisonniers qui reviennent d’année en année, pose Nolwenn Christollet, la recruteuse de Cheval Blanc. On a notre propre parc de logements, et au niveau salaire, on essaie d’être assez attractifs. » Malgré tout, ça ne suffit pas à combler les besoins en main d’oeuvre, d’où sa présence ce mercredi au salon de l’emploi porto-vecchiais : « Malgré la fidélisation qu’on a réussi à entretenir, on doit recruter chaque année 50 % des effectifs. »
Le forum doit être reconduit chaque année courant septembre, dans les locaux de l'office du tourisme de Porto-Vecchio.
"De l'aide en miroir"
Qu’elles soient balnéaires ou de ski, Porto-Vecchio et Courchevel sont toutes les deux des stations touristiques ayant la même problématique, celle de recruter suffisamment de saisonniers pour s’élever vers leurs pics de fréquentation. En exportant son recrutement au bord de la mer, Courchevel innove, même si ce n’est évidemment pas grâce à ce seul salon que la station pourra passer l’hiver sans encombres : « Non, mais ça complète », apprécie Corinne Secco. Et si un partenariat semble se dessiner sur la durée avec Porto-Vecchio, c’est parce que des employeurs de la cité du Sel participent depuis quelques années au salon de l’emploi qu’organise, en février, la ville de Courchevel. « C’est de l’aide en miroir », résume Corinne Secco.
Conseillère municipale déléguée au tourisme, Santina Ferracci croit beaucoup en ce partenariat mer-montagne : « Ca permet de sécuriser des parcours professionnels, souligne l’élue porto-vecchiaise. Si des saisonniers de Porto-Vecchio partent au ski à Courchevel, on sait que s’ils reviennent, ils auront emmagasiné encore plus d’expérience et de compétences. » Du donnant-donnant, d’autant que Porto-Vecchio part avec un handicap par rapport à Courchevel : « Là-bas, ils ont beaucoup de chaînes hôtelières, alors qu’ici, les trois quarts des hôteliers sont des indépendants qui ont moins de réseau, et donc plus de difficultés pour trouver des saisonniers. »
Qu’elles soient balnéaires ou de ski, Porto-Vecchio et Courchevel sont toutes les deux des stations touristiques ayant la même problématique, celle de recruter suffisamment de saisonniers pour s’élever vers leurs pics de fréquentation. En exportant son recrutement au bord de la mer, Courchevel innove, même si ce n’est évidemment pas grâce à ce seul salon que la station pourra passer l’hiver sans encombres : « Non, mais ça complète », apprécie Corinne Secco. Et si un partenariat semble se dessiner sur la durée avec Porto-Vecchio, c’est parce que des employeurs de la cité du Sel participent depuis quelques années au salon de l’emploi qu’organise, en février, la ville de Courchevel. « C’est de l’aide en miroir », résume Corinne Secco.
Conseillère municipale déléguée au tourisme, Santina Ferracci croit beaucoup en ce partenariat mer-montagne : « Ca permet de sécuriser des parcours professionnels, souligne l’élue porto-vecchiaise. Si des saisonniers de Porto-Vecchio partent au ski à Courchevel, on sait que s’ils reviennent, ils auront emmagasiné encore plus d’expérience et de compétences. » Du donnant-donnant, d’autant que Porto-Vecchio part avec un handicap par rapport à Courchevel : « Là-bas, ils ont beaucoup de chaînes hôtelières, alors qu’ici, les trois quarts des hôteliers sont des indépendants qui ont moins de réseau, et donc plus de difficultés pour trouver des saisonniers. »
-
Air Corsica proposera de nouvelles destinations internationales pour l'été 2026
-
Bastia - 9 mois de prison pour escroquerie aux aides agricoles
-
U tempu in Corsica
-
Suspension de l'abattoir de Portivechju : vers une réouverture en janvier ?
-
Risque incendie : fermeture des massifs du Fango, de Bonifato et de l’Agriate ce jeudi