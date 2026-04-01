CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… le groupe Eppò 15/04/2026 La viticulture française en immersion en Corse : La mise en lumière de la richesse du vignoble insulaire 12/04/2026 Football Grand Sud - La SVARR en leader 12/04/2026 Porto-Vecchio : incendie et explosion de bouteilles de gaz, plusieurs personnes relogées 12/04/2026

Porto-Vecchio : incendie et explosion de bouteilles de gaz, plusieurs personnes relogées


La rédaction le Dimanche 12 Avril 2026 à 19:19

Un incendie s’est déclaré ce dimanche à Porto-Vecchio, à proximité de la Focaccia, provoquant plusieurs explosions liées à des bouteilles de gaz dans un hangar.



Porto-Vecchio : incendie et explosion de bouteilles de gaz, plusieurs personnes relogées
Alertés en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 13 heures.
Le feu a été rapidement maîtrisé, mais l’intervention a été compliquée par l’étroitesse des ruelles, rendant l’accès difficile. Des renforts ont dû être mobilisés depuis Porto-Vecchio.
Une personne, en état de choc, a été prise en charge et évacuée. et deux habitations à proximité étaient occupées au moment du sinistre. Par précaution, en raison des fumées, plusieurs personnes ont été relogés pour la nuit par les services municipaux.
À ce stade, les circonstances exactes du départ de feu restent indéterminées.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos