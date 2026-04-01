Porto-Vecchio : incendie et explosion de bouteilles de gaz, plusieurs personnes relogées

Alertés en début d’après-midi, les sapeurs-pompiers sont intervenus peu après 13 heures.

Le feu a été rapidement maîtrisé, mais l’intervention a été compliquée par l’étroitesse des ruelles, rendant l’accès difficile. Des renforts ont dû être mobilisés depuis Porto-Vecchio.

Une personne, en état de choc, a été prise en charge et évacuée. et deux habitations à proximité étaient occupées au moment du sinistre. Par précaution, en raison des fumées, plusieurs personnes ont été relogés pour la nuit par les services municipaux.

À ce stade, les circonstances exactes du départ de feu restent indéterminées.

