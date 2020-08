Porto-Vecchio : Le service d’aide alimentaire continue jusqu’au 31 décembre

Le service d’aide alimentaire mis en place par la commune de Porto-Vecchio en partenariat avec les associations la Croix Rouge, le Secours Catholique et les entreprises du secteur agroalimentaire, accueille les bénéficiaires depuis le 1er avril 2020.



En cette période de crise sanitaire et à titre exceptionnel, la commune a pris la décision de rallonger la période pour aider les bénéficiaires jusqu'au 31 décembre 2020.



La participation habituelle qui était initialement demandée, a été également suspendue jusqu’en septembre afin d'offrir une aide complète à tous ceux qui se retrouvent en précarité avancée. Elle sera remise en place pour les mois d’octobre et de novembre 2020.



Pour rappel : ce service est destiné aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio qui disposent de revenus modestes ou confrontées à des difficultés particulières. Il est également accessible aux personnes sans domicile fixe.