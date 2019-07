Porto Pollo : Le voilier percute l'embarcation du club de plongée

Il était 16h30 ce mercredi quand le CROSS Corse, a alerté les Sauveteurs en Mer de la Station SNSM de Propriano à la suite d"'une collision entre un voilier et une embarcation d’un club de plongée au mouillage au large de la pointe de Porto Pollo avec une palanquée à la mer qui arborait, pourtant, clairement le pavillon réglementaire Alpha.

Immédiatement le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 654 et le SRA SNS 714 étaient engagés.

Rapidement sur place, les secours s'inquiétaient de l'état de santé des 8 personnes concernées par le choc.

Fort heureusement on ne déplorait aucun blessé, mais 5 personnes étaient visiblement choquées après cette nouvelle collision.

Mais après un bilan médical transmis au SAMU toutes les personnes qui ont vécu la collision n'ont pas eu besoin d'être évacuées.