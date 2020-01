Voie d'eau sur un bateau au large d'Ajaccio : le pêcheur récupéré par la SNSM

Un drame a été évité de justesse ce samedi soir à environ 2 km au large d'Ajaccio où un bateau venait de subir une voie d'eau.

Le CrossMed avisé déclenchait aussitôt les opérations de sauvetage pour essayer de récupérer le pêcheur qui se trouvait à son bord.

C'est la vedette des sauveteurs en mer d'Ajaccio -la SNS150 " A Madunuccia"- qui a réussi à localiser le bateau et le pêcheur, en détresse, puis à le prendre en charge avec le concours de l'hélicoptère de la gendarmerie et le sémaphore de la marine nationale de la Parata.

Le pêcheur en hypothermie a été évacué sur l'hôpital par les pompiers d'Ajaccio.



Quant au bateau, il a presque immédiatement coulé.

Il se trouve à environ par 400 m de fond, mais selon la préfecture maritime de Méditerranée il ne présente aucun danger pour la navigation et on n'a pas observé de trace de pollution sur place.