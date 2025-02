Portivechju - Six cents personnes pour le loto di I Baroni

Coup d'essai et véritablement coup de maître ce samedi soir dans la grande salle du complexe du sportif du Pruneddu où l'associu I Baroni organisait son premier loto. Un rendez-vous auquel les Portovecchiais ont répondu présents en très grand nombre dans la mesure où six cents personnes ont investi le gymnase. Un loto haut de gamme doté de 25.000 euros de prix, sans doute un record pour une manifestation du même type à Portivechju.





Ce rendez-vous intergénérationnel a connu un record de participation et s’est déroulé dans une ambiance extrêmement conviviale. Stéphane, Vincent et Charly, un trio magique à la baguette, ont su manier l’humour avec une évidente maestria pour annoncer les numéros de « China » et de « Tumbula ». Tout cela sous le regard du maire Jean-Christophe Angelini qui avait tenu à être présent. Un loto qui a débuté à 19 heures pour s'achever tard dans la nuit portovecchiaise.





Pour l'associu I Baroni, l'actualité des prochaines semaines s'annonce fort riche avec le Carnavali di Portivechju qui se déroulera le samedi 8 mars dans les rues de la troisième ville de Corse. Un nouveau rendez-vous à ne pas manquer.