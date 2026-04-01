Portivechju - La Corsica Games Week est de retour

- Pierre-Vincent Pietri, la Corsica Games Week en est déjà à sa quatrième édition. C'est devenu, en peu de temps, un rendez-vous incontournable de la programmation culturelle de Portivechju, porté par l'association Sud Corse Rétrogaming. Est-ce désormais l’édition de la maturité ?



- C’est, en effet, un rendez-vous majeur qui se prépare désormais tout au long de l’année afin de répondre aux attentes croissantes des passionnés insulaires de culture vidéoludique. Grâce au soutien sans faille de la ville de Portivechju et à la disponibilité des services techniques et culturels, nous avons pu optimiser l’organisation de cette nouvelle édition, qui se tiendra à nouveau au complexe sportif du Pruneddu.

Le festival est encore jeune, je ne sais pas si nous pouvons déjà parler de « maturité », d'autant plus que l'association Sud Corse Retrogaming reste avant tout une petite équipe de passionnés orientée vers la médiation du patrimoine vidéoludique et non une équipe de professionnels de l'événementiel. De plus, nous recevons sans cesse de nouvelles propositions et sollicitations de la part de structures associatives et professionnelles de toute l'île. Cependant, notre volonté reste de proposer chaque année au public un événement familial ambitieux, fédérateur et novateur en matière de divertissement.



- Au fil des ans, vous êtes parvenus à nouer des partenariats solides. Est-ce ce qui permet à la CGW de grandir et de pérenniser son action ?



- Tout à fait. Au tout début, la médiathèque L’Animu et la municipalité ont cru en ce projet. Celui-ci a ensuite évolué vers une thématique dépassant le simple divertissement, en mettant en lumière les différents métiers et spécialisations du secteur grâce aux ateliers Gaming Fabrica, ainsi qu’à diverses conférences avec des experts, des développeurs et des professionnels du secteur.

Aujourd’hui, nous avançons avec davantage de sérénité grâce au soutien de la Communauté de Communes du Sud Corse et de partenaires locaux. Ce soutien est crucial car, en 2026, nous sommes l'unique festival de jeu vidéo en Corse. Cette exclusivité insulaire renforce notre envie de satisfaire pleinement les attentes du public.



- Quels en seront les temps forts cette année ?



- Le programme est dense ! Nous aurons des rencontres privilégiées avec nos invités, des tournois de retrogaming encadrés par l'équipe de "REBOOT", ainsi qu'un défilé de cosplay organisé par l’association ajaccienne "La 20e Légion".

Côté artistique, un DJ set de Rango sera accompagné d’une performance de démoscène le samedi en fin de journée. Nous avons aussi prévu de nombreux moments d’échanges : ateliers de doublage, quiz et animations variées. Nous avons même mis en place une scène secondaire, plus intimiste que la scène principale, pour favoriser la proximité et la convivialité entre les intervenants et les visiteurs.



- C’est une manifestation ouverte au plus large public, mais qui accueille tout de même de véritables « pointures » du domaine...



- C’est une volonté commune entre l’association et la ville : maintenir une manifestation gratuite et familiale. Cette année, nous avons la chance d’accueillir trois personnalités incontournables : Marcus (journaliste et présentateur sur Game One), Edward et Charlotte (de l’émission Rétro Découverte), ainsi que Pierre-Alain de Garrigues (PADG).

Nous recevrons également Frédéric Raynal, créateur du chef-d’œuvre Alone in the Dark, pour une conférence sur l'épopée Infogrames, et Douglas Alves, historien du jeu vidéo et parrain de notre première édition. Enfin, le public pourra rencontrer les développeurs, illustrateurs et professionnels du secteur vidéoludique insulaire émergent à travers divers stands.



- D’une manière générale, quel est votre sentiment sur l’évolution de la CGW et ses perspectives d’avenir ?



- Le festival est sur d’excellents rails. Nous tenons à conserver cette convivialité et cette proximité entre le public et les professionnels, ce qui donne à l'événement une dimension humaine et authentique, loin des grands salons du continent qui deviennent parfois trop marketing.

La Corsica Games Week et Portivechju est devenue en quelques années le point de ralliement des passionnés et des geeks de Corse. Vu l'ampleur que prend l'événement, notre petite structure associative va avoir besoin de « bonnes volontés » supplémentaires si la croissance continue d’être aussi exponentielle ! Heureusement, nous savons que nous pouvons compter sur la solidarité d’associations comme I Meepleacci, La 20e Légion, I Baroni, ainsi que sur nos nombreux partenaires et bénévoles qui œuvrent à la mise en œuvre et à la réussite de l'événement.



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