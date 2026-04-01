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Porticcio : Le cardinal Bustillo bénit chevaux et cavaliers à l'occasion de la Saint-Georges


La rédaction le Vendredi 24 Avril 2026 à 15:57

Ce jeudi soir, sur la place Saint Laurent, une bénédiction des chevaux et des cavaliers du centre équestre de Porticcio s'est déroulée face à l'église à l'occasion de la Saint Georges. Une cérémonie qui perpétue une tradition initiée par Antoine Casabianca, disparu il y a aujourd'hui 20 ans. Revivez ce moment grâce aux photos de Paule Santoni



(Photos : Paule Santoni)
(Photos : Paule Santoni)
C’est un moment à la fois inhabituel et ancré dans la tradition qui s’est déroulé ce jeudi soir sur la place Saint-Laurent, à Porticcio. Le cardinal François-Xavier Bustillo y a procédé à la bénédiction des chevaux et des cavaliers du centre équestre, devant un public mêlant familles des cavaliers, fidèles et simples curieux.
 
Cette célébration trouve son origine dans l’initiative d’Antoine Casabianca et de son épouse Josette, figures pionnières de l’équitation en Corse. Installés à Porticcio après la création d’un premier centre aux Sanguinaires à la fin des années 1960, ils avaient instauré ce rendez-vous annuel à l’occasion de la Saint-Georges, patron des cavaliers. Un moment qu’ils voulaient à la fois spirituel et fédérateur, réunissant cavaliers, chevaux et familles.
 
Longtemps organisée au sein même du centre équestre, la bénédiction s’est progressivement déplacée vers la place publique, permettant d’ouvrir ce rendez-vous au-delà du seul cercle des passionnés d’équitation. Ce jeudi, ce sont une trentaine de cavaliers qui se sont rassemblés face à l’église avec leurs montures pour participer à cette cérémonie.
« Dans la tradition de l’Église on bénissait les animaux profondément liés au bien de la vie humaine, ce lien magnifique respectueux entre les hommes et les animaux », a souligné le cardinal au moment de la bénédiction.
 
Vingt ans après la disparition d’Antoine Casabianca, cette bénédiction singulière continue d’être perpétuée par les acteurs du centre équestre, en lien avec sa famille et la municipalité. Une continuité qui s’inscrit dans une volonté de transmission, alors que ce type de tradition tend à se faire plus rare. Un rendez-vous qui, le temps d’une soirée, fait coexister mémoire, foi et lien étroit entre l’homme et l’animal.





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