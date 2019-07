Port de Bastia : Entre le projet de la Carbonite et Portu Novu, le débat est relancé

Un enterrement de 1ère classe

Côté majorité, les positions aussi ne changent guère. Corsica Libera redit son opposition à toute construction nouvelle et sa préférence à une variante de l’option A. « Nous sommes attentifs aux questions de santé publique qui touchent les habitants de Toga et du centre-ville, nous le sommes tout autant si ces questions touchent demain les habitants de Montesoru et de Lupinu », ironise le président du groupe, Petr’Anto Tomasi. « Lors du débat 2007, nous défendions le projet, qui est aussi celui des pêcheurs, d’agrandir le port actuel. Nous continuons de le porter, il a gagné en pertinence et en cohérence. Nous demandons que notre proposition soit versée à l’examen et bénéficie des mêmes moyens d’expertise ». Et de répliquer à l’opposition : « Les projets morts nés, dépassés et archaïques sont plutôt les projets surdimensionnés comme celui du port de la Carbonite. Ailleurs, des grands projets ont été mis à mal, il faut aussi prendre en compte cette donnée ». Le groupe dépose une série d’amendements qui seront adoptés. « Ce projet, que nous portons depuis 2007, ne relève pas d’une attitude dogmatique. Nous considérons qu’il faut, d’abord, construire une politique de transport et se demander, ensuite, de quelles infrastructures on a besoin. Précédemment, on a assisté à un débat qui privilégiait l’option Carbonite et enterrait - un enterrement de première classe - tout ce qui ne l’était pas », ajoute Rosa Prosperi.



Une légitimité incontestée

Le président de l’Exécutif répond longuement aux critiques sans dévier d’un pouce : « On me reproche de ne pas prendre de décisions rapides, mais si, par le passé, certains avaient mis plus de temps pour prendre des décisions, cela aurait évité des catastrophes. Un seul exemple : le port de Toga qui est le seul port au monde où l’on ne voit pas la mer à cause d’une digue de 4 mètres de haut ! Il n’est pas possible de prendre une telle décision sur un enjeu aussi majeur sans avoir pris toutes les précautions. Si on regarde ce que la région a fait entre 2002 et 2015 et ensuite, nous n’avons pas à rougir de la comparaison, nous sommes allés beaucoup plus vite et plus loin ». Face à une équation qu’il qualifie de « très difficile », il estime que sa méthode est la bonne : « J’aimerai construire une méthode avec des arguments rationnels, ce qui n’est pas cher et est rapide. Le seul moyen pour qu’une solution soit acceptée est qu’elle ait été débattue dans des conditions qui lui donnent une légitimité incontestable. Si on veut que ce projet soit réussi et générateur d’emploi, il faut innover sur la grande plaisance et penser le port non seulement en termes d’importation, mais aussi d’exportation, comme une plateforme méditerranéenne ».

Le rapport a été adopté avec les voix de la majorité, plus celle de Pierre Ghionga, les deux groupes de droite n’ont pas participé au vote, Anda per Dumane s’est abstenu. Explication de son président Jean-Charles Orsucci : « Si le président de l’Exécutif avait été au bout de ses idées, en écartant l’option A et B et en disant clairement qu’il était en faveur du Portu Novu, on aurait voté, mais, là, on s’abstient ». L’Exécutif annonce que le choix sera fait avant la fin de cette mandature.



N.M.