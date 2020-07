Poretta et la Corse commémorent le 76 ème anniversaire de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry

Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entres elles s'en souviennent.- Antoine de Saint-Exupéry -Le 31 juillet 1944, l'écrivain du célèbre conte Le Petit Prince, commandant de réserve de l'armée de l'air, partait pour son dernier vol de l'aéroport de Poretta. Chaque année, l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air, la CCI de Corse et les mairies de Borgo et Lucciana commémorent sa mort lors d'une cérémonie solennelle. Ce 31 juillet, la cérémonie n'avait pas mobilisé les spectateurs d'autrefois. C'est masquée et en petit comité que s'est déroulée ce 76ème hommage.Une messe catholique (de la confession du défunt), a été célébrée par l'aumônier de la BA126 de Solenzara Jean-Marie Lafite.Le colonel Lemonnier, président du secteur 590 Corse de l'ANORAA (l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air) a prononcé un discours poignant très axé sur l'humanisme de l'écrivain. Il a aussi retracé le parcours militaire de Saint-Exupéry. Parmi les personnalités présentes à la cérémonie, le préfet de Haute-Corse, François Ravier qui a déposé une gerbe au pied de la stèle érigée à lé mémoire de l'écrivain-aviateur à l'entrée de l'aérogare de Poretta.Un bel hommage rendu à celui qui a, sans aucun doute, fait rêver plus d'un enfant ...