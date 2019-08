A l'initiative du Collectif de " défense et protection de la nature et du cadre de vie de Canale, Caccia, Golu et Rustinu ", ce samedi matin à 9 heures, plusieurs personnes ont mis en place à Ponte-Leccia un barrage filtrant avec distribution de tracts pour dire non à un projet de Centre d'enfouissement de déchets sur la commune de Moltifao.

Un projet qui, pour les manifestants et la population de toute la vallée, représente un véritable danger pour l'environnement mais aussi une source d'inquiétude sur la potentielle pollution de l'eau par les déchets.



" 200 000 tonnes d'ordures pourraient converger chaque année sur le site où est envisagé ce projet de centre d'enfouissement. Or, il faut savoir que huit villages ont justement leur captage d'eau potable à proximité, sur les rivières Tartagine et Asco" s'insurge l'un des manifestants.

Très rapidement, ces ralentissements provoqués par cette opération de distribution de tracts provoque un embouteillage monstre sur cet axe routier stratégique qui mène vers Bastia, Corte et la Balagne et qui en cette période de l'année est très fréquenté.

Présents sur le lieux, les gendarmes se montrent très discrets et échangent avec les manifestants.

"Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous menons cette opération ce matin mais il est de notre devoir de sensibiliser la population mais aussi les vacanciers qui sont tout autant concernés que nous sur ce projet d'enfouissement de déchets sur la commune de Moltifao ou encore celui de gestion des déchets du BTP à Canavaggia qui est lui déjà bien avancé.

Conscients de la gène occasionnée, nous avons limité cette opération sur une durée de deux heures. Concernant ce projet de Centre d'enfouissement de déchets à Moltifao, dont nous ne voulons pas pour la bonne et simple raison qu'il est nuisible à l'ensemble de la vallée en terme environnemental mais aussi avec l'impact néfaste et toxique que celui-ci pourrait avoir sur l'eau, il faut savoir aussi qu'actuellement en matière de transport ce sont en moyenne 100 camions/jour qui empruntent sur la commune notre pont génois qui a plus de 400 ans et si le projet venait à se réaliser, ce chiffre serait multiplié par 8 ou 10 et, la aussi, nous tenons à notre patrimoine" explique avec calme mais détermination Serge Antoniotti, membre du collectif, avant de conclure:

"Nous attendons avec impatience le résultat de l'étude de faisabilité du projet lancée par lle Syndicat de valorisation des déchets de Corse mais aussi le positionnement de la Collectivité de Corse. En fonction des résultats, d'autres actions seront menées mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'elles soient les mêmes qu'aujourd'hui". Des propos qui sont appuyés par ceux de Cathy Cognetti:

" Nous avons souhaité par cette action de barrage filtrant et de distribution de tracts sensibiliser la population sur les effets néfastes que pourrait avoir ce projet si il venait à se réaliser dans cette vallée du Golo déjà fragilisée.

Nous aurions aimé pouvoir nous entretenir de ce problème avec la ministre de la transition écologique.

Aujourd'hui, ce que nous attendons c'est un vrai projet de territoire et non un projet avec ses effets catastrophiques pour l'air, pour l'eau et la santé de notre populations.

Nous attendons le résultat de l'étude en cours et une réponse claire de l'Exécutif".