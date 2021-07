Pollution de l'air en Corse : le dispositif d’alerte a été déclenché

Les prévisions pour ce mardi 27 juillet indiquent que "Les concentrations de particules PM10 ont augmenté depuis le dimanche 25 juillet et continuent d’augmenter. Le seuil d’informations et de recommandations devrait être atteint ce lundi 26 juillet mais également demain mardi 27 juillet. "En conséquence de cette prévision, le seuil d’alerte sur persistance est déclenché. "Il est à rappeler que même si ces poussières sahariennes sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables, il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires.