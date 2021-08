Pollution atmosphérique sur la Corse : procédure d'alerte maintenue jusqu'à mardi

Depuis le mercredi 11 août 2021, Qualitair Corse a placé la Corse en procédure d’informations et de recommandations en raison du passage d’un nuage de poussières désertiques entraînant des concentrations élevées en particules fines dans l’air.

Au cours des dernières 48 heures, et notamment en Corse-du-Sud, les stations fixes du réseau de surveillance de Qualitair Corse enregistrent des concentrations en particules fines supérieures au seuil réglementaire.





Les outils de prévisions prévoient une amélioration de la situation dès lundi 16 août, avec une évacuation des poussières vers l’Est. Toutefois, la qualité de l’air restera dégradée pour cette journée.

La procédure d’alerte sur persistance de la procédure d’informations et de recommandations est donc maintenue jusqu’au mardi 17 août à 00h00.

Il est à rappeler que même si ces poussières d’origine sahariennes sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires.