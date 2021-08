Pollution atmosphérique aux particules fines : les conditions s'améliorent provisoirement en Corse

"Depuis mercredi 11 août 2021, la Corse est placée en procédure d’information et de recommandation par rapport aux concentrations en particules fines dans l’air ambiant. Comme mentionné dans notre dernier communiqué, les outils de prévision prévoient pour aujourd’hui et pour la journée de demain des concentrations moins élevées ; avec le respect probable des seuils réglementaires" indique Qualitair Corse.Actuellement, les mesures réalisées par l’intermédiaire du réseau de surveillance de Qualitair Corse valident ces prévisions."Toutefois, la procédure d’informations et de recommandations est maintenue sur la région car une nouvelle dégradation de la qualité de l’air causé par un apport de particules fines portées par un flux de Sud est prévue à partir de ce samedi 14 août 2021" souligne encore Qualitair.Il est à rappeler que même si ces poussières d’origine sahariennes sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires.