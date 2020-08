Pollution : Le maire de Sartène porte plainte contre les navires qui souillent les rivages

Voici le communiqué :



« Nous n’entendons pas laisser impunément souiller les rivages de notre Commune. La semaine dernière, la côte au niveau de Tradicettu a été gravement polluée.



Les analyses de l’Agence Régionale de Santé ont mis en évidence un taux anormalement élevé de germes dans l’eau de baignade qui nous a contraint à prendre un arrêté d’interdiction, depuis lors abrogé en raison de nouveaux prélèvements faisant apparaître une eau saine.



Ces faits sont probablement causés par des rejets massifs effectués par un ou des navires de plaisance ou de grande plaisance qui croisent le long des côtes corses ce qui semble par ailleurs être confirmé par divers témoignages.



Nous déposons plainte à l’encontre du ou des responsables de ces faits inadmissibles et les autorités judiciaires et maritimes diligentent actuellement une enquête.



Nous ne tolérerons pas que de tels faits se reproduisent dont les conséquences peuvent être gravement préjudiciables sur le plan sanitaire ainsi qu’environnemental.



Nous appelons tous les Maires de Corse et toutes les autorités concernés par des problèmes de cette nature à se mobiliser contre de tels agissements."