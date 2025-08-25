Poggio-d’Oletta : une personne, égarée, retrouvée saine et sauve après des recherches
La rédaction le Lundi 25 Août 2025 à 11:55
Une opération de recherche a mobilisé, ce week-end, plusieurs unités à Poggio-d’Oletta. Les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Bastia, de la brigade territoriale autonome de Saint-Florent et du détachement d’exécution des plans de protection (DEPP) de la compagnie de Bastia ont été engagés aux côtés des sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).
La coopération entre ces équipes spécialisées a permis de localiser la personne recherchée, retrouvée saine et sauve.