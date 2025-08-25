CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Le Portivechju film festival revient du 18 au 21 septembre, en pensant fort à Émilie Dequenne 25/08/2025 Pétanque - La Corse couronnée championne de France promotion 25/08/2025 Poggio-d’Oletta : une personne, égarée, retrouvée saine et sauve après des recherches 25/08/2025 VIDÉO - La SNSM de Bastia secourt un Italien de 70 ans tombé en mer 25/08/2025

Poggio-d’Oletta : une personne, égarée, retrouvée saine et sauve après des recherches


La rédaction le Lundi 25 Août 2025 à 11:55

Une opération de recherche a mobilisé, ce week-end, plusieurs unités à Poggio-d’Oletta. Les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention (PSIG) de Bastia, de la brigade territoriale autonome de Saint-Florent et du détachement d’exécution des plans de protection (DEPP) de la compagnie de Bastia ont été engagés aux côtés des sapeurs-pompiers du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).
La coopération entre ces équipes spécialisées a permis de localiser la personne recherchée, retrouvée saine et sauve.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos