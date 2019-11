Plus de femmes aux postes à responsabilités : Pour Air Corsica l’égalité hommes-femmes devient une priorité

Initiée par l’ancien PDG d’Air New Zeland, cette démarche de l’IATA est en phase avec celle impulsée par les Nations Unies, en vue de faire progresser l’égalité des sexes dans le monde et, par voie de conséquence, de mettre davantage en valeur le travail des femmes.



Air Corsica, dont le Conseil de Surveillance est présidé depuis 2018 par Madame Marie- Hélène Casanova-Serves, atteste ainsi de sa participation à cette action, qui s’inscrit dans sa logique de développement durable et de mise en valeur de la diversité.







Depuis Berlin Luc Bereni, président du Directoire Air Corsica, déclare « Je suis très honoré de représenter Air Corsica à l’occasion de cette cérémonie et je me réjouis de cet engagement visant à soutenir la promotion des femmes dans notre compagnie. Cela renforce le positionnement à la fois identitaire mais aussi novateur dans lequel nous souhaitons inscrire durablement la compagnie. Les valeurs d’ouverture, d’équité et de partage sont fondamentales pour l’ensemble de nos 700 collaborateurs et nous comptons bien les porter aussi loin que possible dans le paysage aérien européen et méditerranéen, aux côtés de nos consœurs également signataires ».







Accroitre le nombre de femmes aux postes à haute responsabilité d’ici à 2025 est donc l’un des nouveaux objectifs d’Air Corsica, dont le respect de l’engagement sera désormais partagé annuellement avec les instances de l’IATA.