Plan local d'urbanisme de Portivechju : la première réunion publique

La commune de Portivechju va présenter et partager la vision et les objectifs dans ce domaine pour rééquilibrer, réparer mais, également, dynamiser le territoire, mais, aussi, les grands principes qui guident l'élaboration du PLU.

La volonté clairement affichée par la municipalité est de sortir d'une vision au coup par coup. Pour le maire Jean-Christophe Angelini cette première réunion publique intervient après une longue période de travail.

"C'est une réunion, qui fait suite à des dizaines d'autres et même à des centaines d'heures en cumulé pour le bureau d'études, pour les Porto-Vecchiais, qui ont été reçus et qui ont donné leur point de vue sur le sujet, et, bien sûr, pour l'exécutif et la majorité nouvelle. C'est un sujet dont nous savons qu'il est au cœur des préoccupations des Porto-Vecchiais et qui depuis le début donne lieu à un travail de chaque instant."



- Comment abordez-vous la réunion de mardi ?

- La réunion de demain s'annonce, à la fois, sous les meilleurs auspices car nous avons beaucoup d'attentes et de retombées positives et en même temps nécessite une préparation particulière. C'est une matière qui est très technique, PLU, PADDUC, SCOTT, lois et règlements divers, zéro artificialisation net, la loi dont on aura, donc, à appliquer dirons nous les dispositions et tant d'autres choses. Il y a un environnement juridique et technique qui est particulièrement lourd et pour une commune comme la notre, qui est une ville territoire, c'est en effet un exercice assez délicat. Néanmoins, comme d'habitude, on s'y attelle avec beaucoup d'énergie, de détermination et, en un mot, une volonté politique forte. Le Plan Local d'Urbanisme n'est pas une finalité, c'est un moyen, parmi d'autres, et notre objectif est que ce moyen vienne consolider une stratégie d'ensemble, incluant la Charte Paysagère et Architecturale, le Document d'Objectif Agricole et Sylvicole, qui fixe une ambition agricole et sylvicole pour Portivechju, mais qui inclut, également, le volet schéma eau et assainissement, et l'aménagement numérique. Il y a, par conséquent, une stratégie globale et le PLU en est l'un des instruments. Nous sommes heureux demain de pouvoir commencer à échanger sur tous ces sujets là avec les Porto-Vecchiais