Pietracorbara - Rendons à Saint-Césaire ce qui était à …César !

Philippe Jammes le Dimanche 21 Septembre 2025 à 08:38

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la dynamique association « Les chapelles de Pietracorbara » organisait ce samedi matin une visite des chapelles Saint -Césaire du hameau de Curtina, et Saint-Pancrace de Lapedina suprana. Une bonne soixante de personnes y ont participé.