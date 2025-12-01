Pietra di Natale à la clémentine de Corse



Ses arômes s'épanouissent sur une base céréales torréfiées et dévoilent au nez et. en bouche des notes caramélisées, légères amande-vanille-cannelle.

La clémentine s'mpose en finale et rafraîchit la dégustation de cette amber ale ample et généreuse.





Notes de dégustation



Fermentation

Ale / alcool : 7% vol / 17° plato

Amertume

15 ibu / couleur : 25 ebc





À l'œil

Belle robe rousse, légèrement voilée avec une mousse dense et savoureuse.





Un nez

Gourmand, les épices de Noël finement relevées par la fraîcheur de la purée de la clémentine corse.





En bouche

Les céréales maltées s’imposent. Le corps se développe sur des notes épicées amande-vanille cannelle et s’affirme avec le mariage subtil de la clémentine corse et de la fève Tonka. Une bière ronde et vive avec une belle longueur en bouche sur une amertume légère.





Procédé de fabrication

La bière Pietra de Noël est brassée avec une sélection de 3 malts et de farine de châtaigne corse pour une bière ample et généreuse.

La cannelle réduite en poudre ainsi que la fève Tonka sont intégrées en garde froide dans le fermenteur.

La fève tonka préalablement concassée manuellement est placée dans un sac à infusion pour en extraire toutes les saveurs.

Enfin, la purée de clémentine Corse est intégrée en fin de garde froide pour en conserver toute la fraîcheur et le profil aromatique.

La Biera di Natale est disponible en bouteille 75 cl en grande distribution, sur la boutique en ligne et à la pression dans les bars.

PVC : 4.50€