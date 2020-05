Pietra Corsican IPA : médaille d'Or au concours international de Lyon 2020

L’extraction à cru des essences aromatiques de deux houblons d’exception, Citra et Elixir, permet de développer le profil organoleptique complexe et équilibré de cette bière.



Pietra Corsican IPA se présente dans une robe blond orangé légèrement voilée, surmontée d’une mousse généreuse, et se découvre par son nez intense avec des notes de fruits de la passion et de mangue.











En bouche, c’est une explosion de saveurs fruits tropicaux et agrumes et, avec un IBU à 40, une amertume franche et agréable.





Une belle récompense pour notre Corsican IPA, l’IPA made in Brasserie Pietra.