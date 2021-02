Pierre-Louis Loubet va découvrir l'Artic Rally

L'Artic Rally, du 26 au 28 février, remplace dans le calendrier du WRC le rallye de Suède qui n'avait pu avoir lieu du 11 au 14 février. Parmi les 56 concurrents engagés dans cette manche figure le Porto-Vecchio Pierre-Louis Loubet qui retrouve la Hyundai du Team 2C Compétition, en compagnie de son navigateur Vincent Landais. Seizième au terme du Rallye de Monte-Carlo qui ouvrait la saison du Mondial au mois de janvier, Pilouis Loubet sera, encore, en phase d'apprentissage lors de cette épreuve où les conditions seront particulièrement difficiles sur des tracés entièrement glacés.Dix spéciales sont au programme avec une première journée constituée par le shakedown et le tronçon chronométré le plus long du rallye avec les 31,05 kilomètres de Sarrojarvi qu'il faudra parcourir deux fois avant de mettre un terme à cette première étape. Cette journée d'ouverture sera, déjà, importante avec une entrée dans le vif du sujet qui pourrait bien conditionner le reste du rallye. Le samedi 27 février, six spéciales attendent les concurrents, avant le dénouement du lendemain et les deux ultimes ES. Comme pour le Monte-Carlo, le Porto-Vecchiais sera en mode découverte. Il s'agira d'engranger le maximum d'expérience avant de retrouver des surfaces plus habituelles.