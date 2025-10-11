Pièges à colle pour les rongeurs : une pétition vise le magasin Mr.Bricolage d’Ajaccio

Interdire les pièges à colle destinés à éliminer les rongeurs : c’est le combat que mène l’association de protection animale PAZ (Projet Animaux Zoopolis). Depuis le début du mois d’octobre, plusieurs pétitions ont été lancées contre des enseignes françaises qui proposent encore ces dispositifs à la vente. L'une d'elles vise le magasin Mr.Bricolage d’Ajaccio, après le signalement d’une cliente. En une semaine, la pétition a déjà récolté plus de 15 000 signatures. L’association dénonce le fonctionnement de ces pièges, composés d’une plaque recouverte de colle, sur laquelle les rongeurs restent prisonniers. « C’est un dispositif particulièrement cruel et barbare. Les animaux agonisent, meurent d'épuisement, de faim et de soif. Certains s'arrachent même les membres pour essayer de s'échapper, c'est une mort qui est très lente et douloureuse », dénonce Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.





Au-delà de la souffrance animale, l’association souligne également le manque de sélectivité de ces pièges. « Tous les animaux qui passent par là sont collés. On a souvent écrit aux centres de soins d’animaux sauvages partout en France et tous nous disent qu'ils ont régulièrement des animaux collés, et aussi des animaux dits protégés, par exemple des hérissons ou des rouges-gorges, puisque ces dispositifs peuvent être mis à l'intérieur dans les maisons mais aussi dehors. Pour nous c'est extrêmement grave, c'est cruel, ce n'est pas sélectif, et on essaie de tout faire pour que ce soit interdit. »





Si les pièges à colle ne sont pas interdits en France, comme c’est le cas dans d’autres pays comme l’Irlande, la Nouvelle-Zélande ou l’Écosse, plusieurs enseignes se sont néanmoins engagées à cesser la vente des pièges à colle dès écoulement de leurs derniers stocks suite à plusieurs campagnes de PAZ. Également interpellé lors de ces campagnes, la chaîne Mr.Bricolage a décidé, au mois de mars 2024, de « cesser le référencement commercial de tous les produits pièges à colle, sous réserve de l’écoulement des stocks » et « les magasins du groupe ne pourront plus s’approvisionner en pièges à colle auprès de la centrale de référencement et d’achats Mr.Bricolage ».





Pour autant, les magasins qui le souhaitent « peuvent en acheter directement auprès des fournisseurs, et on pense que c'est ce que souhaitait le magasin d'Ajaccio ». Contactée, la direction du magasin n’a pas répondu à nos sollicitations. Interrogé ce jeudi par nos confrères de France 3 Corse Via Stella, le directeur du magasin a néanmoins indiqué qu’ils allaient « liquider [leurs] stocks », et qu’ils « ne [devraient] pas en reprendre derrière ». Une décision qui va dans le bon sens selon l’association PAZ. « Si c’est confirmé, c’est une très bonne nouvelle », souligne Amandine Sanvisens.



Mais le combat de l’association ne s’arrête pas là. « On demande l'interdiction de l'utilisation, mais aussi de la commercialisation dans les magasins et de la production. C’est le périmètre de loi qu’on souhaite : deux propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais on essaie de convaincre les parlementaires et de solliciter les enseignes à ce sujet. On estime que c'est un débat de société qui concerne tout le monde, on parle de notre relation avec les animaux, de la souffrance animale, et tout le monde peut signer nos pétitions. »

