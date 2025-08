Pétanque : Les Zinsali en mode France

Ambiance détendue ce mardi en fin d'après-midi au stade Claude-Papi, où un concours non officiel de pétanque rassemble quelques passionnés dans une atmosphère conviviale. Mais derrière cette apparente décontraction, le club des Zinsali affiche un palmarès 2025 des plus solides. À commencer par Sandra Rutily, vice-championne de Corse de tir en mai dernier à Corte. La licenciée bonifacienne du club, également championne de Corse-du-Sud en tête-à-tête à Propriano en avril, représentera la Corse à Bourg-Saint-Maurice le 22 août, puis à Millau les 30 et 31 août lors des championnats de France. Elle a aussi décroché un titre de vice-championne de Corse de triplettes à Ajaccio, aux côtés de Mireille et Louisana Benedetti.



Côté masculin, Paul Buresi s’est illustré en s’adjugeant le titre de champion de Corse en tête-à-tête à Ajaccio, synonyme de qualification pour les championnats de France, disputés fin juillet à Saint-Yrieix.



Autre performance marquante : le trio Antoine Bartoli, Michaël Predali et Hervé Pecot a terminé vice-champion de Corse en triplettes Promotion, confirmant la dynamique collective du club.



Pour le président Anthony Biancarelli, cette réussite repose sur un équilibre : « Bien entendu, les résultats sont importants dans une saison, mais on n’oublie pas que la pétanque est aussi un moment de partage entre les générations. Cette convivialité, c’est un peu notre marque de fabrique. Nous entretenons un esprit de famille, et c’est sans doute ce qui explique que les joueurs se sentent bien chez nous. »