Personnalité corse de l’année : les jeux sont faits

le Jeudi 1 Janvier 2026 à 00:05

La consultation est désormais close. Pendant plusieurs semaines, vous avez été des centaines à participer, à prendre le temps de faire un choix et de désigner celle ou celui qui, selon vous, a marqué l’année écoulée en Corse.



Jusqu’aux dernières heures, les votes ont continué d’affluer, traduisant un intérêt constant pour cette désignation. Les grandes tendances de la consultation sont désormais établies, dessinant un paysage clair des préférences exprimées par les lecteurs de CNI.


S’ouvre à présent une phase essentielle : celle des vérifications et des contrôles. Chaque participation fait l’objet d’un examen attentif afin de garantir la régularité, la sincérité et la fiabilité des résultats, conformément aux engagements pris dès le lancement de l’opération.


Les résultats seront officiellement dévoilés le lundi 5 janvier 2026 à 12 heures, sur Corse Net Infos.
La rédaction souhaite remercier l’ensemble des participants pour leur mobilisation et leur confiance. Par leur engagement, ils ont donné tout son sens à cette consultation, conçue comme un espace d’expression ouvert et responsable.


La personnalité désignée se verra remettre son trophée dans la foulée, avec les compliments de CNI, en reconnaissance d’un parcours, d’une action ou d’un engagement ayant marqué l’année.
Rendez-vous le 5 janvier.




