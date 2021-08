Peri a inauguré son sentier du patrimoine

C’est un moment fort que les habitants de la commune de Peri ont vécu ce vendredi en toute fin de matinée avec l’inauguration officielle du sentier du Patrimoine, l’un des douze labellisés en Corse dont deux sont voisins, Peri et Cuttuli.

L’événement a été fêté comme il se doit avec un trajet inaugural chargé d’émotions. Autour de Xavier Lacombe, maire de la commune, Horace Franchi, maire de Valle di Mezzana, François Chazot, directeur de Cabinet de la Préfecture, Jean-Jacques Ferrara, député de la première circonscription de la Corse-du-Sud, Marie-Luce Castelli (Office de l’Environnement), Katia Maïboroda-Cesari (CAUE), Alex Vinciguerra, président de l’ADEC, François Sargentini, ancien conseiller territorial en charge de l’environnement. Présent au départ, Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de la CAPA a dû s’absenter en raison d’autres sollicitations...



Une mémoire à transmettre

Tous les élus étaient réunis avec une centaine d’habitants de la commune, autour d’un leitmotiv, la réappropriation de l’identité et la mise en valeur d’une vie passée riche de par sa mémoire, son histoire et son patrimoine. Une trace qui va bien au-delà d’un simple sentier. Une mémoire indispensable à transmettre…

Au coeur de cette commune chargée d’histoire, cette terre agropastorale comme tant d’autres, qui abrite sites préhistoriques, forêts de chêne, arbousiers et châtaigniers, l’idée d’un sentier du patrimoine a fait son chemin. C’est en 2015, au lendemain de l’élaboration d’une charte paysagère, que Xavier Lacombe évoque le projet. Un an plus tard, la CAPA et la commune déposent une demande de financement auprès de la Direction du Développement Local de la Collectivité de Corse. L’obtention du label est en cours et les travaux sont lancés courant 2018. Un parcours de trois kilomètres qui débute sur la place de la mairie et s’achève près du pont génois. « C’est un grand moment, confie Xavier Lacombe à l’arrivée du trajet inaugural, une grande joie et une immense satisfaction. L’aboutissement d’un travail de titan de deux ans avec la réhabilitation du chemin ancien qui fait le tour du village, reliant tous les hameaux. Il a été entièrement restauré avec portails à l’ancienne, clôtures, murets, la traversée de la châtaigneraie... Si nos anciens étaient là, ils seraient fiers. On a fait un pas en arrière de plus de cinquante ans. »



D’autres sentiers à réhabiliter

D’une manière symbolique et selon les vœux du maire, un noyer et un châtaignier ont été plantés près du pont génois. «C’est un premier pas pour la commune, reprend-il, une étape de taille qui vient concrétiser la démarche initiée en 2008, avec l’esprit de retrouver l’authenticité et l’identité que nous souhaitons transmettre... »

Le montant des travaux concernant la réhabilitation du sentier a été évalué à 672 000 euros, dont 300 000 à charge pour le FEADER (fonds européens) et 180 000 pour la Collectivité de Corse.

La CAPA, dont Xavier Lacombe est premier vice-président, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Si douze sentiers sont, pour l’heure, labellisés « Sentiers du Patrimoine » en Corse, ceux de Peri et Cuttuli, d’autres sans bénéficier encore du précieux label, vont être réhabilités sur le territoire de la CAPA à Valle di Mezana, Afa et Tavacu dans un premier temps avant ceux de l’ensemble du territoire du Grand Ajaccio. Le tout pour un investissement de l’ordre de 2 millions d’euros par la CAPA. Après un discours chargé d’émotions et des prises de paroles des différents partenaires, tous se sont retrouvés autour d’une première " merendella nustrale" offerte par la municipalité...