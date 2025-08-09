Penta-Acquatella : Patrizia Gattaceca et Marina Luciani en concert

Cet album, sorti voilà plusieurs mois, est né d’un projet original, et ambitieux, de Patrizia Gattaceca avec la complicité du guitariste-arrangeur Jean-Bernard Rongiconi. Par ce texte fondateur de quelque 1 000 ans av. J.-C., sommet de la littérature universelle, 117 vers mêlant sentiment et passion, métaphores et symboles, Patrizia Gattaceca plonge aux origines de la civilisation méditerranéenne, interrogeant le lien entre le poème et le chant.

L’opus est une sublime alchimie entre les textes de Patrizia et les compositions de Patrizia et Jean-Bernard qui soigne aussi les arrangements : un hymne à la dignité et à l’égalité de la femme et de l’homme. Pour ce concert de Penta-Acquatella en Castagniccia.





Patrizia Gattaceca sera accompagnée au piano par Marina Luciani. Cette virtuose a posé ses doigts pour la première fois sur un clavier, à Corte, à l’âge de 7 ans. Formée ensuite au conservatoire Henri Tomasi à Bastia, puis à ceux de Marseille et Manosque, elle a obtenu en 2002 un 1er Prix de Musique de chambre et en 2004 un 1er Prix de Piano et le D.E.M (Diplôme d’Études musicales). Titulaire aussi d’une Maîtrise de Musicologie (avec Mention très bien à l’Université́ de Provence !) Marina se produit régulièrement en concert en tant que soliste et en musique de chambre, en accompagnant différents artistes, tout en enseignant le piano aux enfants en âge préscolaire.

