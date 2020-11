Pays Ajaccien : un conseil communautaire des jeunes en vue

« L’idée est de préparer à la citoyenneté, de comprendre les enjeux, mais aussi la complexité de la prise de décision » explique le président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) Laurent Marcangeli. C’est dans cette optique qu’il a souhaité créer un conseil communautaire des jeunes, à l’image de celui qui existe déjà au sein de la commune d’Ajaccio, dont il est le maire. Et c’est d’ailleurs de cette expérience qu’est né le projet, premier de cette nature en Corse : « On s’est aperçu que beaucoup de questions posées étaient dans les compétences de la CAPA : sur l’environnement, les déchets, les déplacements, le social… J’ai donc considéré que le moment était venu de les associer » précise Laurent Marcangeli.



L’objectif ? Que les jeunes puissent donner leur avis, mais aussi être force de propositions et présenter des idées, qui pourront trouver ensuite une réalisation concrète. À qui le conseil communautaire sera t-il ouvert ? À tous les jeunes de 12 à 17 ans, collégiens et lycéens, mais aussi en formation, en recherche d’emploi ou acteurs du monde associatif. Ils seront choisis par les maires du territoire de l’agglomération ajaccienne, à raison de deux jeunes par commune, et seront donc vingt au total. Une petite différence par rapport au conseil municipal des jeunes de la ville, qui lui, procède d’une élection. Une volonté d’ « aller plus vite » dans une période où la crise sanitaire rend plus difficile un vote physique. Désigné pour un mandat de 24 mois, le futur conseil communautaire devrait se réunir au moins deux fois par an.



L’appel à candidatures sera prochainement relayée sur les réseaux sociaux, et la date limite de dépôts sera probablement fixée en début d’année 2021. Mais les volontaires les plus motivés peuvent d’ores-et-déjà se faire connaître auprès des maires de leurs communes, ou auprès du cabinet de la CAPA.