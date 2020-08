Paule Orsoni à Calvi : "La saveur des œufs mimosas" de son enfance

Cette séance de dédicaces de Paule Orsoni pour son ouvrage autobiographique "Les œufs mimosas - Ritornu" à la Maison de la Presse, boulevard Wilson à Calvi, était très attendue.

Bien que partageant son temps entre Bastia et le continent, Paul Orsoni a des attaches familiales à Calvi et sa présence en Corse sans une halte à Calvi était impensable.

Pour organiser cette séance de dédicaces, c'est l'entraide et la solidarité entre bénévoles de la Ligue contre le cancer qui a fait la différence.

Paul Orsoni elle même membre de la Ligue contre le cancer a, en effet, été accueillie, comme il se doit, par la responsable Balagne de la Ligue contre le cancer Jeanine Maraninchi, dont on ne soulignera jamais assez son engagement au quotidien pour les personnes atteintes par ce mal qu'est le cancer mais aussi pour les familles dans le désarroi.

Mais samedi, c'est sur Paule Orsoni que les projecteurs de l'actualité étaient braqués





Ancienne prof de philosophie partageant son temps entre Bastia et le continent, Paule Orsoni n'est pas une novice dans le monde de l'écriture. Elle a effectivement collaboré à deux ouvrages collectifs sous la direction de Michel Onfray: Le canari du Nazi. Essais sur la monstruosité et Universités populaires hier et aujourd'hui (Autrement). Elle a également préfacé des ouvrages de Charles Antoni (éditions l'Originel-Charles Antoni)

Elle est aussi co-créatrice de l'Université Populaire d'Arras

" A travers cet ouvrage autobiographique j'ai voulu apporter le témoignage de mon amour à la Corse, entre éloignements et retours, entre montagne et mer , entre paysages sublimes et voyages, entre particulier et universel, autour de personnages réels qui m'ont accompagné. Mon regard se pose également sur toutes ces rencontres d'hier et d'aujourd'hui, sur ma famille d'amour, sur les amitiés fidèles.

J'ai surtout voulu apporter un éclairage personnel sur les événements qui ont marqué l'histoire contemporaine de la Corse" confie Paule Orsoni.





Par petites touches, par coups de cœur, se dessine la Corse des retours, celle qui, pour l'auteure, porte la saveur des œufs mimosas de son enfance.... comme si elle nous révélait la langue intime d'une diaspora en mouvement, fidèle à son île.

Au fil des pages, de cet ouvrage à recommander, se dessine une histoire de la Corse des années 60 à aujourd'hui.