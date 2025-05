Paul Bozzi élu maire de Grosseto-Prugna après la condamnation de Valérie Bozzi

À la suite de la condamnation judiciaire de Valérie Bozzi, la commune de Grosseto-Prugna Porticcio a vu son exécutif renouvelé. Ce vendredi 16 mai, le conseil municipal s’est réuni pour élire un nouveau maire. C’est Paul Bozzi, frère de Valérie, et conseiller municipal depuis 2014, qui a été désigné à l’unanimité des votes exprimés. À 45 ans, cet entrepreneur père de deux enfants, prend les rênes de la commune où il a toujours vécu.

« Je tiens, pour commencer, à vous remercier chaleureusement pour votre confiance », a-t-il déclaré après son élection. Devant le conseil municipal, Paul Bozzi a salué le parcours de sa prédécesseure : «

Il s’est engagé à mener à terme les projets déjà lancés, comme la promenade du littoral ou la rénovation du ponton. « Je compte m’investir à fond dans cette fonction, avec vous et pour vous. J’aime le travail d’équipe, j’aime relever des défis », a assuré l'élu. Avant d’ajouter, à l’adresse des habitants : « Vous pouvez compter sur moi comme je sais pouvoir compter sur vous. » Un engagement qu’il entend tenir durant les dix mois qui le séparent des élections municipales de 2026.

Une condamnation et une exécution immédiate

Cette passation de pouvoir intervient après une double condamnation judiciaire de Valérie Bozzi. Déjà reconnue coupable de prise illégale d’intérêts par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en début de semaine, elle a été condamnée ce mercredi 15 mai par le tribunal correctionnel de Bastia à un an de prison avec sursis, 10 000 euros d’amende et surtout trois ans d’inéligibilité, pour favoritisme et prise illégale d’intérêts dans l’attribution du marché public de vidéosurveillance de la commune.

Bravo Valérie, pour avoir su concilier développement et qualité de vie. Cette commune et ses habitants te doivent beaucoup. »

Cette dernière peine est assortie d’une exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle s’applique immédiatement, même en cas d’appel. Valérie Bozzi a donc été contrainte de quitter l’ensemble de ses mandats : maire de Grosseto-Prugna, conseillère territoriale du groupe Un Soffiu Novu, et présidente de la communauté de communes Pieve de l’Ornano.