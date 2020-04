Patriotti : "Non à l'acharnement financier"

Le communiqué de Patriotti

Après le Trésor Public, qui avait motivé notre action sur le Centre des Finances Publiques d'Aléria, c'est au tour du Fonds de Garantie des Victimes des Actes du Terrorisme et d'autres infractions ( FGTI - organisme français créé par la loi n°90-589 du 6 juillet 1990 ) de prendre la relève et de s'acharner sur Jean Marc Dominici, ancien prisonnier politique.



Cette obstination vindicative s'appuie sur un fallacieux prétexte - la réévaluation du montant du règlement pourtant régulièrement acquittée - et survient dans une conjoncture pandémique (Covid19) qui n'est pas sans incidence sur la situation professionnelle et sociale du sus - nommé.

Cette persistance met en relief la nature réelle d'un organisme bureaucratique dont la mission relève du terrorisme financier et participe - nous n'avons de cesse de le rappeler - à l'isolement psychologique et sociétal de la personne ciblée, et donc à sa neutralisation. Cela démontre que la répression continue après l'incarcération avec pour objectif inavoué l'exclusion de Jean Marc du champ politique.

Aux antipodes d'un réel processus de Solution Politique, cet exemple vérifie l'insidieuse stratégie de normalisation ciblée du gouvernement français en Corse.





Malgré toutes les difficultés inhérentes au contexte créé par le virus "Covid19" - contexte dont parait profiter ce même gouvernement pour renforcer son dispositif sécuritaire - nous répétons que nous ne laisserons pas faire.

Nous rappelons à ces tenants de l'ordre établi que quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se produit, l'injustice ne fera que renforcer notre détermination. Nous leur conseillons de mettre un terme à leurs agissements et de maintenir le cadre du remboursement tel qu'il avait été initialement établi.

Nous renouvelons notre entier soutien à Jean Marc Dominici.