Patrimonio : 3 hectares, déjà, parcourus par les flammes

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 4 Septembre 2019 à 16:42

Un incendie s'est déclaré dans le courant de l'après-midi de mercredi au-dessus du vignoble de Patrimonio. 3 hectares ont, déjà, été parcourus par les flammes. La circulation vers Saint-Florent est actuellement interdite. Une vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de Bastia et Saint-Florent et 6 moyens de lutte tentent de circonscrire les flammes depuis 15h40. Plus d'infos à venir.

