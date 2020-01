Pas de matchs le 5 Mai : Michel Castellani défend un projet de loi devant l’Assemblée Nationale

Le 12 février prochain, le groupe parlementaire Libertés et territoires présentera une proposition de loi pour l'arrêt des matchs le 5 mai. Michel Castellani député de la première circonscription de Haute-Corse, montera à la tribune pour défendre ce projet en hommage à la catastrophe de Furiani du 5 Mai 1992.



Pour une question de rédaction, la loi similaire déposée en 2017 a été retirée et remplacée. Celle-ci n'avait jamais été discutée avant. Avec le soutien du collectif du 5 Mai, le député nationaliste demandera donc que tous les matchs professionnels se déroulant le 5 Mai soient reportés à une autre date par respect pour les 18 victimes et 2500 blessés. Pour les clubs amateurs, la loi propose la mise en place d'une journée de réflexion sur le sport. Michel Castellani explique : "Le 5 mai, les joueurs pourront entamer une réflexion sur le vivre ensemble et le collectif dans le sport."

Cette proposition de loi sera la première présentée par le groupe Libertés et territoires constitué depuis octobre 2018.



Il y a quelques semaines, le député de la première circonscription de Haute-Corse a reçu à l'Assemblée Nationale, Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP pour discuter des éléments techniques du projet de loi. Il s'est également entretenu avec la ministre des sports Roxana Maracineanu qui n'a pas donné la position du gouvernement à ce sujet.



Ce projet de loi intervient, dans le droit fil des revendications du Collectif du 5-Mai, après que la Ligue de football professionnel (LFP), a encore programmé 5 matchs de Ligue 1 le 5 Mai dernier.!