Parité homme/femme - Une création artistique « Féminin Pluriel » au Vieux port de Bastia.

«Ce projet se fait en partenariat avec des Sardes, des Espagnols et des Allemands » explique Sébastien Quenot, responsable du projet EPF (Europe Plural Feminine) Università di Corsica. « Ce projet s’étale sur deux ans, mars 2024/mars 2026 sur le thème des valeurs d’égalité, des droits des valeurs. Au total 15 rencontres avec spectacles, rencontres, médiation notamment avec des collégiens. On veut montrer que par les arts on peut sensibiliser sur ce thème de l’égalité. Et en même temps on peut voir l’impact des arts. Régulièrement, tous les acteurs qui mènent ce projet dans leur pays sur ce thème commun se retrouvent en ligne pour en discuter. Les acteurs de la partie corse se rendront aussi en Sardaigne les 22 et 23 septembre ».





Côté scène, pour la Corse, la Compagnie Bastiaise Art Mouv. « Ce spectacle nous a été commandé par l’Université de Corse dans le cadre du projet Europe Plural Feminine LCM15 avec a Fundazione Università di Corsica et en partenariat avec la ville de Bastia » indique Hélène Taddei Lawson, directrice artistique de la compagnie. « Conçu comme un laboratoire de création, cette création intitulée Féminin Pluriel souhaite questionner la place de la femme et la question du genre dans la sphère méditerranéenne. Valorisant la parité à travers une distribution tant féminine que masculine, la performance interpelle la liberté d’expression et la liberté d’être à travers la pluralité des formes, des personnalités, des langages chorégraphiques ».





Sur scène quatre danseuses et danseurs corse, espagnol, ivoirien questionneront l’égalité et l’identité des genres dans une mise en relation entre le corps dansé et le corps social. « On retrouve un personnage féminin, un androgyne, un personnage masculin macho et un dernier personnage ambigu, trans. Les valeurs universelles d’inclusion et la diversité sont donc bien au cœur du projet, articulant enjeux esthétiques, poétiques, artistiques, politiques » souligne H. Taddei Lawson. La création propose une configuration doublement innovante, en créant d’une part un format in situ dans un espace symbolique de la cité et d’autre part, en mettant le public en situation.







Cadre de ce spectacle : Conca Marina, la nouvelle aire du Vieux-Port de Bastia. « Ce lieu ouvert sur la Méditerranée accueillera des citoyens devenus, le temps de la représentation, acteurs de l’œuvre ». Un spectacle qui mêlera les genres : danse, théâtre, musique, mapping vidéo. « La création vidéo élargira le champ de l’imaginaire en mouvement en sublimant les corps et l’architecture grâce à la technique du mapping tandis que l’univers sonore viendra amplifier les atmosphères contrastées entre chant, nappes ambient, univers électroniques, voix off des artistes et citoyens » ajoute la créatrice.

Cette résidence, du 5 au 13 septembre au théâtre San Angelo, est aussi l’occasion d’actions de médiation avec notamment deux d’ateliers :







Ce mercredi 10 à 14 heures, au Centre Social François Marchetti à Paese Novu, un atelier sur la diversité culturelle et l’égalité femmes-hommes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Deuxième atelier, jeudi 11, à 15h, sur le Vieux-Port (Conca Marina), une rencontre et des échanges avec des collégiens et le public intéressé autour du thème de l’autonomisation des femmes par la création artistique.





Une vidéo sera réalisée tout au long de cette résidence, pour créer un docu fiction. « Ce docu fiction intégrera des performances chorégraphiques et des interviews d’habitants et d’élèves autour de la thématique abordée. Elle permettra de laisser une trace du processus de création, de diffusion et de médiation et de continuer à faire vivre le projet et sa démarche dans l’espace et le temps » précise Hélène Taddei Lawson.

Vendredi 12, à 21 heures à Conca Marina auront lieu les dernières répétitions et le filage. Le public pourra ainsi assister au travail des artistes en train de monter le spectacle

Enfin, samedi 13, à 21 heures, spectacle gratuit de sortie de résidence, « Féminin Pluriel », d’une durée de 35 mn, toujours à Conca Marina sur le Vieux-Port.

