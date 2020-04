Parents, la Fnepe et son réseau vous aident à faire face au confinement

Corse du Sud

epe.corsedusud@yahoo.fr EPE Corse du sud facebook tel : 06.37.81.32.88 Local de l'E.P.E immeuble MATTEI Rond point des 4 chemins 20137 Portivechju

Malgré la fermeture de leur structure, les EPE proposent des permanenceset/ou des rendez-vous téléphoniques avec des psychologues et des professionnels de l’accompagnement parental pour que les services de soutien et d’accompagnement à la parentalité – plus que jamais nécessaires dans ce contexte – se poursuivent. Ces structures, qui normalement accueillent les habitants de leur département, proposent d’ouvrir leur service à tous les parents quel que soit leur département de résidence.En cas de forte affluence, ces structures feront leur maximum pour répondre à tous les appels malgré leurs effectifs réduits.La Fnepe espère que ces premières mesures permettront de répondre à un maximum de demandes et s’engage à vous tenir informés des nouvelles actions qu’elle tente de mettre en œuvre au sein de son réseau.EPE Haute-Corse (2B) : Rendez-vous téléphoniques pour les parents. Pour vous inscrire et faire une demande de rappel, envoyez un message à : 04.95.32.62.40 ou epehautecorse@yahoo.fr avec vos coordonnées.Renseignements sur: https://www.facebook.com/ecoledesparents.epe