Pâques 2025 : les horaires des messes et des célébrations en Corse

Messe

Vendredi Saint

​ Messe des Présanctifiés et office de la Croix à 18h

Samedi Saint Vigile pascale à 20h

Dimanche de Pâques

Messe solennelle de la Résurrection à 10h.

Jeudi Saintde la Cène du Seigneur à 18h. Office des Ténèbres du Vendredi Saint à 20h.Jeudi saintLa Sainte Cène; lavement des pieds18h 00 : Messe à Notre Dame des Victoires, Après la messe il sera possible de veiller aux reposoirs auprès du Saint Sacrement :A Notre Dame des Victoires, jeudi de 19h 30 à 22h et vendredi de 8h à 17h.A Saint Pierr, jeudi de 20h à 23h et vendredi de 7h 30 à 17h.Vendredi Saint17h 00: Confessions18h 00 : Office de la Passion à Notre Dame des Victoires21h 00: Chemin de croix à Saint Pierre, quartier de Montesoro21h 00 : Vigile pascale avec baptême de Florian et Odile, confirmation et communion de 5 adultes à Saint PierreDimanche Pâques9h 30 : St Pierre10h 45 : N.D. des VictoiresJeudi saint18 h Sainte Cène du Seigneur et veillée jusqu'a 22hVendredi Saint15 h Chemin de croix dans l'église, 17h Office de la Passion du Seigneur.ProcessionsSamedi saint21h veillée pascaleDimanche de Pâques :9h30 - Messe solennelle de la résurection à Saint-Jean BaptisteJeudi Saint8 h 30 à Casatorra: Office des Laudes à la chapelle - confession -méditation silencieuse.18 h 30 à Biguglia, messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur (Lavement des pieds) + adoration Vendredi Saint8 h 30 à Casatorra, office des Laudes à la chapelle - Confessions - Méditation silencieuse.18 heures à Casatorra, départ du Chemin de Croix. 20 heures à Biguglia, arrivée célébration de la Passion du Seigneur - vénération de la Croix.Samedi Saint8 h 30 à Casatorra, office des Laudes à la chapelle - Méditation silen-cieuse. 20 heures à Biguglia, veillée Pascale, Solennité de la résurrection du Seigneur - Apéro :Chacun apporte quelque chose.Dimanche de Pâques9 h 45 Murato, messe de la Résurrection du Seigneur, messes à 11h à Furiani et àVallecalle, messe 14 heures à Santu Petru di Tenda et à 15 heures à RutaliJeudi SaintCervione, confessions a 10 heures, célébration de la Sainte Cène à 18 heures et procession à 21 h. Moriani Plage, confessions à 17 heures et célébration de la Sainte Cène à 17 heures.Vendredi SaintMoriani Plage, 16 heures Office du Vendredi Saint Cervione, procession du Catenacciu avec le Pénitent à 21 h.Samedi saintVeillée pascale à Moriani Plage à 21 heuresDimanche De PâquesSanta Maria Poggio messe à 10 heures Valle Di Campoloro, messe à 10 h 30 Cervione, messe à 11 heures Perelli, messe à 16 heuresjeudi saint 17 avril17h00 Antisanti19h00 AleriaVendredi saint 18 avrilPassion du Christ 19h00 AleriaSamedi saint 19 avrilBénédiction du feu et des cierges pascals messe de la résurrection de jésus21h00 AleriaDimanche de Pâques10h30 antisanti (messe avec Aléria, Aghione et Casevecchie)16h00 Zuani (messe avec Tallone, Pianello, Zalana et Ampriani)18h00 piedicorte (messe avec Giuncaggio, Pietraserena et Pancheraccia)Jeudi SaintMesse de la Cêne du Seigneur Travo : 18 h 30 Solenzara: 18 hVendredi Saint :Ventiseri : 16h - 17 h 30 :Chemin de Croix Travo : 18 h 30 : célébration de la Passion Solenza-a: 18 h : Passion Samedi Saint :Veillée Pascale Solenzara:20 h 30Dimanche de Pâques :Messes à Travo : 9 h 30 Solaro : 10 h Solenzara: 11 hJeudi saint 17 Avril11h Casamaccioli15h Francardo18h Ponte-Leccia18h CorteVendredi saint 18 Avril15h Corte chemin de croix18h Ponte Leccia office de la croix18h Corte office de la croix21h Bisinchi21h Corte processionVeille pascale 19 Avril20h30 Corte20h30 MoltifaoDimanche de Pâques 20 Avril9h Ponte Leccia10h30 Corte11h Asco16h Albertacce18h RusioJeudi saint18h00 Ile rousse ; 18h00 BelgodereVendredi saint15h00 Ile-Rousse : office de la croix18h00 : procession (diacre) ;18h et 21h BelgodereSamedi saint(Baptêmes des catéchumènes)21h00 Ile Rousse veillée ; 21h00 BelgodereDimanche de PâquesMesse de la resurrection9h00 : Monticello : 10h30 : Ile-Rousse17 h Sant'AntoninoCalvi : 15 h confessions, 17 h: messe puis procession, 21 h Heure sainte à Calvi 17 h 30Lumio : confessions,19 h messe A Lavanda, heure sainte et office des ténèbresZilia : 21 h heure sainteCalenzana : 16 h 30 : confessionsMoncale 18 h 30 messe a lavanda Vendredi saintCalvi 9 h : Cerca , 15 h - 16 h contessions, 17 h 30 : U Perdonu 21 h: GranitulaLumio 15 h, Chemin de croix, 21 h A GranitulaCassani à Montegrossu 21 h : A Granitula:Zilia 21 h : A GranitulaCalenzana 6 h : confessions, 17 h 30 : Office de la Passion,20 h 30:A Granitula à CalenzanaGaleria 15 h Chemin de Croix21 h : Veillée pascale à Calvi10 h à 12 h: confessions à LumioDimanche de PâquesMesses à 11 h : Sainte Marie à Calvi; à10 h 30 à Lumio à 17 h Montemaio, Montegrossu, à 17 h à Zilia, à 11 h :à Calenzana, à 17 h à GaleriaJeudi saint18h00 Patrimonio : Messe de la Sainte Cène et lavement des pieds18h00 St Florent : Messe de la Sainte Cène et lavement des pieds20h00 Oletta : Messe de la Sainte Cène et procession20h30 Patrimonio: Office des ténèbres.21h00 St Florent : Fin de veillée d’adoration et de prière au reposoirVendredi saint8h30 St Florent : Office des Laudes12h00 St Florent : Office du milieu du jour17h00 Saint-Florent Office et vénération de la Croix20h30 Patrimonio Procession du vendredi Saint21h00 Saint-Florent Chemin de Croix dans les ruesSamedi saint21h00 Patrimonio : Veillée pascale. Secteur inter paroissial + baptêmeDimanche de Pâques10h30 Saint-Florent (Cathédrale) :Messe solennelle Secteur inter paroissialJeudi saintErbalonga 18 h,Lavasina, veillée à 21 hVendredi saintLavasina 16h30, chemin de croix et office de la PassionSamedi saintErbalonga 21 h veillée pascaleDimanche de PâquesLavasina 10h30, Sisco16h30Jeudi saint17h Luri, Sainte CèneVendredi saint17 h Cagnano office de la passion21 h Rogliano, chemin de croixCanari 21 h, chemin de croixSamedi saintCanarai 20 h, veillée pascaleDimanche de Pâques11 h messe à Luri16h messe à ErsaJeudi saintBorgo9 h aumonerie de la prison18 h la Cène du Seigneur à Sainte Dévote21 h Borgo, granitulaVendredi Saint18 h Sainte Dévote21 h chemins de croix à Borgo et LuccianaSamedi saint21 h veillée pascale à la CanonicaDimanche de Pâques10h30 messe à Borgo11h45 baptême à Borgo16h30 messe à Canavaggia