Pace è salute et merci

le Mardi 30 Décembre 2025 à 19:16

À l’orée de 2026, toute l’équipe de Corse Net Infos adresse à ses lecteurs ses vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Pace è salute à chacune et chacun d’entre vous.
Si CNI poursuit aujourd’hui son chemin, c’est avant tout grâce à votre fidélité. Depuis 15 ans, vous êtes au rendez-vous, jour après jour, et c’est ce lien de confiance qui a permis à notre média d’exister, de grandir et de rester indépendant.
Sans grandes aides, mais avec une conviction intacte, Corse Net Infos a tenté, à son échelle, d’apporter une information de proximité, rigoureuse, et de contribuer modestement à l’emploi local. Rien de cela n’aurait été possible sans vous.
Merci pour votre soutien, votre exigence et votre attachement. Nous continuerons, en 2026 comme hier, à informer la Corse avec sérieux et engagement.
Pace è salute à tutti per u 2026 et merci







