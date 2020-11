PHOTOS - Artisans et commerçants corses posent nus pour dénoncer la fermeture de leurs établissements

Derrière son objectif, Caroline Gilles retrouve sa passion du métier. Cette photographe professionnelle installée à Vescovato a relayé en Corse l'opération de communication lancée sur les réseaux sociaux par des photographes professionnels qui subissent la crise sanitaire et le nouveau confinement. De nombreux artisans commerçants et artisans ont dû se résoudre à cesser brutalement leur activité ou à la réduire considérablement à cause du confinement. Mais ces fermetures forcées, et pour certains injustifiées, les ont "mis à poil" et pour le montrer ils ont osé se mettre à nu devant une camera.



La jeune photographe qui déplore avoir perdu 80 % de son chiffre d’affaire pendant la saison estivale se réjouit que le mouvement #artisanapoil prenne aussi bien en Corse. Cette vague de protestation qui a débuté la semaine dernière en France compte déjà près de 500 participants sur l’ensemble du territoire national.

« Je suis là aujourd'hui pour exprimer mon mécontentement quant au fait que nous ne sommes pas libres de travailler comme nous le souhaitons » affirme Bénédicte Gourmel, pâtissière sous le statut d’auto-entrepreneuse, qui a démarré son activité cet été et qui est prête à se faire photographier dans le studio de Caroline Gilles.Ces séances photos sont une alternative aux manifestations citoyennes regroupant des centaines de personnes mais portent un message tout aussi important, selon la photographe. La viralité des réseaux sociaux est utilisée pour propager le plus vite possible et au plus grand nombre de personnes le message de ces petits commerçants à bout de souffle. Caroline, déterminée, est prête "à inonder les réseaux sociaux de gens à poil s'il le faut."Dans une région comme la Corse où le paraître est élevé au rang de sacré, il fallait oser et ne pas avoir peur du ridicule. Cette appréhension, Christelle Platel, wedding planner et gérante de l'entreprise Carré Event, a su la mettre de côté pour montrer « le ridicule de la situation ». Pour elle, c’est une autre manière de protester sans prendre le risque d’écoper d’une amende et tout en respectant les règles sanitaires en vigueur.Le mouvement qui avait débuté il y a quelques jours avec les artisans touche et mobilise aujourd’hui l’ensemble des secteurs d’activités qui sont impactés par la crise sanitaire.Coachs sportifs, comédiens, musiciens, restaurateurs, tous jouent volontiers le jeu de la nudité avec un message commun : « quitte à être mis à poil par le gouvernement, je préfère le faire moi-même ! ».Caroline, qui publie les photos sur sa page Facebook presque instantanément après les avoir prises et retouchées dresse un bilan positif. Selon elle, ce sont une trentaine de candidatures spontanées, des centaines de d’encouragements et de commentaires et 17 000 vues sur ses photos qu’il faut dénombrer en moins d’une semaine.L’initiative se poursuit avec pour but de photographier le plus grand nombre de professionnels possible et peut être suivie sur la page Facebook de Caroline Gilles . C’est un peu le baroud d’honneur pour ces passionnés qui estiment « n’avoir rien d’autre pour protester ».