Ouverture d'une souscription pour la rénovation de l'église N-D-des-Anges à Cateri

Malgré la canicule, ce vendredi matin à 11 heures Casa cumuna de Cateri, le maire Dominique Andreani, le délégué régional pour la Corse de la Fondation Patrimoine et des membres du conseil municipal étaient présents pour la signature de partenariat entre la commune et la fondation dans le cadre du lancement d'une souscription en faveur de la restauration de l'imposante église de Notre-Dame-des-Anges.

" L'église a souffert des ravages du temps et une mise hors d'eau s'imposait de manière urgente. Les façades, sources de nombreuses infiltrations, devaient être intégralement reprises ainsi que les solins.

Aussi, pour ce projet, qui avoisine les 660 000 €, nous avons sollicité des subventions de la Collectivité de Corse et de la direction régionale des Affaires Culturelles.

Pour la partie restante d'environ 62 000 €, compte tenu des finances de la municipalité, surtout en cette période de crise sanitaire, nous avons souhaité faire appel à une souscription qui sera pilotée par la Fondation Patrimoine de Corse représentée ici par son délégué régional Barthélémy Colombani.

Nous sommes là aujourd'hui pour la signature de cette convention", précise le maire Dominique Andreani.

" L'idée de ce partenariat est de faire appel aux dons de la population, particuliers d'ici et d'ailleurs, et entreprises. Le but c'est que la population puisse se réapproprier son propre patrimoine en aidant la commune qui n'en a pas les moyens de le faire.

L'avantage aussi c'est que ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers, 75% sur les grosses fortunes et 60% pour les entreprises.

Les dons sont reçus par carte de crédit, chèques ou espèces.

La Fondation du Patrimoine est un label qui est là pour garantir la solidité de cette opération.

Par ailleurs, il faut savoir que ce procédé a déjà été utilisé pour la restauration de la confrérie et à ce sujet la cagnotte qui été à l'origine de 8 700€ a atteint le chiffre de 10 000€.

Aujourd'hui donc pour démarrer cette nouvelle souscription pour l'église Notre-Dame-des-Anges nous avons donc au crédit la somme de 2113 €" ajoutait Barthélémy Colombani.

Dominique Andreani devait conclure avant la signature de partenariat:

" L'appel d'offre pour la première tranche des travaux a été lancé et normalement les travaux devraient débuter au mois d'octobre.

Par avance je remercie mes concitoyens d'ici et de la diaspora et l'ensemble des généreux donateurs qui ont toujours répondu à nos sollicitations. Merci aussi à la Fondation Patrimoine de nous accompagner dans cette opération".