Ouverture à l'Ile-Rousse du 3e festival Benista Étoiles Symphoniques

Le Festival Benistà, Étoiles Symphoniques revient pour la 3e année en Balagne.

Du 20 au 27 octobre, ce sont près de 25 concerts en entrée libre qui seront donnés à Calvi et en Balagne. 150 enfants musiciens, âgés de 6 à 17 ans, avec en clôture un immense concert au complexe sportif Calvi-Balagne, seront présents.



" Nous fêtons la 3ème année d’un festival hors du commun qui allie musique classique, jazz, choeur et patrimoine dans toute la région de la Balagne.

Ce festival doit à la qualité des enfants âgés de 7 à 17 ans, à l’authenticité et à l’accueil des balanins dans les plus beaux sites naturels de Haute Corse.

Une vingtaine de concerts vous seront proposés du dimanche 20 octobre au samedi 26 octobre, le 26 octobre étant le concert de clôture qui aura lieu au complexe sportif de Calenzana – Calvi, ce qui est une première !

Autre temps fort avec la création d’un choeur éphémère qui s’adresse à tous les habitants qui le souhaitent. Venez chanter au concert de clôture le 26 octobre à Calvi. Ouvert à tous.

Assister à ce concert ici ce n'est pas seulement un spectacle c'est une expérience humaine à part entière, que chacun vit sous le regard d'une jeunesse passionnée.

En insufflant ce vent de jeunesse à une tradition millénaire le festival Benistà Etoiles Symphoniques avec la complicité des acteurs culturels contribue pleinement au rayonnement du territoire, en pensant d'abord à tous les amoureux de la musique.

À toutes et à tous nous vous souhaitons un très beau festival : Ouvrez grands vos oreilles et vos yeux pour ces moments qu’on vous souhaite inoubliables" précise Eric du Fay, Fondateur et directeur artistique Petites Mains Symphoniques.

La première a donc eu lieu dimanche soir avec un concert donné en l'église de l'Immaculée Conception à l'Ile-Rousse en présence d'un public enthousiasmé par le talent de tous ses jeunes musiciens mais il faut bien le dire, aussi, un peu déçu par une organisation qui n'a pas été à la hauteur de l'évènement et une acoustique qui, là aussi, n'était pas de qualité.

Fort heureusement, il reste encore beaucoup de concerts et nul doute que le talent de ces petits prodiges pourra être apprécié à sa juste valeur.



Le programem

Mardi 22 Octobre

18h30 : Santa Reparata Di Balagna – Eglise – D’un commun accord

19h00 : Palmento – Eglise – De l’oeil à l’oreille

19h30 : Lumio – Eglise – Architecture musicale

20h00 : Algajola – Eglise – Ecoute en miroir Opus 3





Mercredi 23 Octobre

16h00 : Ile Rousse – Eglise des Moines– Merveilles de l’enfance

18h30 : Urtaca – Eglise – Roulez jeunesse

19h00 : Cateri – Couvent Marcassu – Du grave à l’aigu dans tous ses états





Jeudi 24

16h30 : Pigna – Eglise – Capriccio en musique

18h30 : Calenzana – Eglise St Blaise – Voyage de l’écoute

19h00 : Pigna – Auditorium –A chaque musique son tempo





Vendredi 25

16h00 : Monticellu – Club House – Vertige !

18h00 : Belgodère – Eglise St Thomas –Etoiles enchantées Opus 3

18h30 : Calvi – Eglise St Jean-Baptiste – Timbres en fusion

20h00 : Monticellu – Eglise Confrérie – Les yeux pleins d’étoiles !





Samedi 26

20h00 : Calvi – Complexe Sportif Calvi-Balagne

Concert de clôture Bénista Etoiles Symphoniques

Le chœur éphémère et l’orchestre national des Petites Mains Symphoniques