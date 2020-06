Opération « Canteremu per i nostri » : Incantèsimu à Ajaccio ce samedi

Dans cette merveilleuse aventure, ils sont déjà plusieurs dizaines de musiciens et chanteurs à avoir adhéré à la belle initiative de Hors Norme.

Cette opération, démarrée sur l’établissement Sainte Cécile à Ajaccio le 2 mai dernier, rencontre encore aujourd’hui un vif succès auprès des résidents et des soignants.Dans cette merveilleuse aventure, ils sont déjà plusieurs dizaines de musiciens et chanteurs à nous avoir rejoints. Parmi eux, les membres du groupe Incantèsimu qui ont également accepté de devenir les parrains de l’association. Yvan et Joseph, très investis pour Hors Norme, feront le déplacement depuis Bastia et se produiront ce samedi 20 juin à Ajaccio. Une collation sera ensuite servie, offerte par ls structure choisie et Hors Norme.