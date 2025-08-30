Oletta : l'incendie fixé après avoir ravagé 35 hectares

L'incendie s’est déclaré ce samedi après-midi sur la commune d’Oletta, en bordure de la départementale D82, au lieu-dit Plaine de Oletta, à proximité de la zone commerciale du Leclerc. Parti en début d'après-midi, le feu, attisé par un vent d’ouest violent avec des rafales dépassant les 70 km/h, s’est rapidement propagé dans le maquis, menaçant plusieurs centaines d’hectares.



100 hommes et 30 véhicules. deux Canadair et un Dash

À 15 h 30, les services de secours faisaient état d’un feu virulent ayant parcouru environ 45 hectares, nécessitant la mobilisation de plus de 100 hommes et 30 véhicules. Deux Canadair et un Dash avaient alors été engagés, tandis qu’un troisième Canadair était attendu en renfort.

Deux heures plus tard, à 17 h 30, la situation était mieux maîtrisée : le feu était déclaré fixé, avec une surface totale parcourue estimée à 35 hectares. Aucune victime n’est à déplorer et aucune habitation n’a été touchée, bien que 60 maisons aient été directement menacées et défendues par les équipes sur le terrain.





82 largages par les Canadair, 14 par l'Hélicoptère lourd

Les moyens aériens ont largement contribué à la maîtrise du sinistre : les Canadair ont effectué 82 largages avant de rejoindre leur base à Ajaccio pour la nuit, tandis que l’hélicoptère lourd a réalisé 14 largages et poursuit ses rotations.

Près de 50 véhicules de lutte et deux engins lourds (chars ELP) restent mobilisés aux côtés des 130 sapeurs-pompiers, militaires de la sécurité civile, forestiers-sapeurs et membres des réserves communales d’Oletta et de Poggio-d’Oletta. Les opérations de noyage et de surveillance se poursuivent sur les lisières, avec un dispositif de soutien sanitaire en place.

Le vent, encore soutenu avec des rafales à 60 km/h, devrait continuer à souffler jusqu’à la nuit, compliquant le travail des équipes.

La préfecture appelle la population à ne pas se rendre sur la zone afin de faciliter la circulation des secours.

Sur place, le sous-préfet de Calvi, le maire d’Oletta et le colonel Pieri, directeur du SIS 2B, ont suivi l’évolution du chantier d’extinction aux côtés des équipes engagées.