Office public de l'habitat de la Haute-Corse : opération de solidarité auprès de ses locataires

Depuis plus de deux mois, la Corse est plongée dans une terrible crise sanitaire mondiale, avec des conséquences économiques et sociales qui seront de plus en plus marquées.



Dans ce cadre, l’OPH2C a pris l’initiative de fournir gratuitement tous ses locataires d’un masque-barrière de protection, lavable, réutilisable 10 fois, aux normes AFNOR.



C’est un effort important pour l’OPH2C, que nous ne pouvons réaliser qu’avec le soutien de plusieurs mécènes que nous remercions très chaleureusement.



L’OPH2C remercie ainsi : la Banque des Territoires - Caisse des Dépôts, la Caisse d’Epargne, Leroy Merlin, Esso FerrandiI, Vito Corse, Soleco, Brasserie Pietra, ainsi que le député européen de la Corse, François Alfonsi.

Nous tenons à remercier également l’entreprise corse Mascà de Gerin Frères qui réalise ces masques à des conditions qui nous ont permis de passer commande, la Collectivité de Corse, collectivité de rattachement, en permanence à nos côtés, et les communes de notre Parc qui ont pris et prennent régulièrement des initiatives pour soutenir nos locataires.



L’OPH2C est le seul bailleur de Corse, et même le seul bailleur de France à avoir réalisé une telle opération de solidarité envers ses locataires.



Ces masques ont été distribués à nos locataires en titre, accompagné d’une notice explicative.

Pour recevoir les exemplaires des autres résidents du domicile, les locataires ont été invités à prendre contact avec l’Office pour formuler leur demande et convenir des modalités de remise de ces masques complémentaires (y compris en taille enfant), à l’adresse mail suivante : HYPERLINK "http://www.oph2c.corsica/contact/" http://www.oph2c.corsica/contact/ (remplir le formulaire dédié), ou au numéro de téléphone suivant : 04 95 30 15 60.



Ces masques ne sont qu’une protection supplémentaire. La meilleure des protections est la distanciation à observer d’au moins un mètre entre les personnes, et le lavage régulier des mains au savon ou à l’aide d’un gel hydro-alcoolique.



L’OPH2C, premier bailleur public de Corse, maintient ainsi le lien avec ses locataires par divers moyens tout en respectant les consignes imposées pour d’impératives raisons de sécurité.



Nous rappelons que l’Office est joignable :

Par mail au contact suivant : "http://www.oph2c.corsica/contact/" http://www.oph2c.corsica/contact/

Par téléphone pour les urgences matérielles : 04 95 30 15 60

Par téléphone pour tout problème social : 07 85 94 28 69



Notre site internet fournit aussi toute information utile sur la crise, les dispositifs d’aide pour l’affronter, ou sur les services rendus par l’Office : HYPERLINK "http://www.oph2c.corsica" www.oph2c.corsica



Les moments que nous vivons sont pénibles pour tous. Nous appelons les locataires de l’OPH2C à continuer à respecter les consignes données par les autorités.



Sìate sulidarii cù i vostri vicini. Fate attenti à voi è à i vostri cari.