Offensive turque contre le peuple kurde. Per a Pace : "Il faut un rassemblement solidaire pouvant faire écho jusqu’au Rojava"

"Le peuple Kurde, femmes, hommes, enfants, subit depuis de nombreuses années une répression, une violence qui atteint aujourd’hui son paroxysme. Vouloir vivre dignement aujourd’hui dans son pays est une lutte quotidienne, devenue meurtrière, à l’instar hélas d’autres peuples.



Les persécutions, les arrestations et les bombardements dramatiques de ces derniers jours, dans la région du Rojava, sont imposés par la Turquie, dont l’armée se trouve être la deuxième armée en effectifs de l’OTAN.







Quelle résistance faut-il alors à ce peuple kurde qui mène le combat pour la reconnaissance de son identité politique, sociale et culturelle. En errance, depuis le début du XXème siècle, sur plusieurs pays, Turquie, Syrie, Irak, Iran, son combat s’est toujours inscrit dans une volonté de dialogue et de Paix. Au-delà, la résistance Kurde a démontré qu’elle est la plus combative dans la région pour s’opposer aux islamistes et promouvoir une société démocratique. On pense au courage de ses nombreuses femmes engagées en faveur de la liberté et de l’égalité et contre la politique de guerre.







Notre solidarité doit se manifester pour soutenir les résistant(e)s Kurdes face á la guerre que le régime fasciste turc du président Erdogan a, une nouvelle fois, déclenchée. La France et l’Union Européenne doivent condamner ces agressions et mettre sous protection les citoyens Kurdes. L’ONU doit parler fort et si besoin envoyer une force d’interposition.







Outre notre soutien, c’est aussi de nos actions qu’a besoin le peuple kurde. La mobilisation des citoyennes et citoyens doit être le rempart à toute forme de barbarie qui renvoie l’humanité dans les ténèbres. Trop souvent, nous sommes amenés à dire « plus jamais ça », et tout continue. L’association Per a Pace, qui considère qu’à la force des armes il faut substituer la force de la raison et du dialogue, lance un appel aux forces démocratiques insulaires afin de créer les conditions d’un rassemblement solidaire pouvant faire écho jusqu’au Rojava."





L'association Pè a Pace