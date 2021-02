Occupation de la préfecture d’Ajaccio : le ministre de l’Intérieur dénonce une « intrusion inadmissible »

En pénétrant ainsi dans la préfecture, les manifestants entendaient protester contre le maintien du statut de DPS de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi. Le groupe de jeunes avait occupé le bureau du coordonateur pour la sécurité, puis les forces de l’ordre étaient intervenues afin de les déloger manu militari.Parmi la vingtaine de jeunes, cinq ont été blessés. Certains ont été évacués par les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud vers l’hôpital de la Miséricorde. Du côté de la préfecture, on déplore également dans un communiqué plusieurs blessés parmi les fonctionnaires et les membres des forces de l’ordre.De nombreuses personnalités politiques insulaires, notamment nationalistes, ont réagi à cette action sur les réseaux sociaux.