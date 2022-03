Obsèques d'Yvan Colonna : une vidéo de CRS chantant la Marseillaise crée la polémique en Corse

La rédaction le Samedi 26 Mars 2022 à 19:43

Une vidéo, pas authentifiée, sur laquelle on entend des CRS chanter la Marseillaise fait le tour des réseaux sociaux depuis vendredi 25 mars.

La légende qui accompagne les images précise que la video serait tournée à la caserne de Furiani à 15 heures, pendant les obsèques d'Yvan Colonna à Cargèse.

Le film d'une dizaine de secondes a créé la polémique sur l'ile où élus et militants de la mouvance nationaliste n'ont pas tardé à réagir.



Des rassemblements sont en cours ce samedi devant les préfectures de Bastia et Ajaccio, un troisième est prévu demain à 17h30 devant la caserne de CRS de Furiani.