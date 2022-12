Nouvelles arrestations de militants nationalistes : "l'heure est à la mobilisation"

Absent du rassemblement de lundi soir à Bastia, dans un communiqué envoyé en fin de journée, Femu a Corsica exprime publiquement son refus "d’une logique répressive et de méthodes incompatibles avec la nécessité de consolider la paix."



Le parti de la majorité territoriale craint que cette situation porte un risque de dégradation politique et conduise à une spirale d’affrontement "que la Corse ne connaît que trop et dont elle ne veut plus." Car "Si certains, à Paris, attisent les braises et cherchent à relancer la logique de conflit, les Corses refusent les tensions et les affrontements." lit-on dans le communiqué



Pour Femu, qui se pose la question de savoir si le gouvernement et l’État volonté de désamorcer "une situation de tension", il y a urgence de le faire "sans attendre un nouvel incident ou nouveau dérapage."