Nouvelle protestation de l’Associu Sulidarità contre l’inscription des prisonniers politiques corses au FIJAIT

Avant de revenir sur la genèse de la création du fichier : « Il y a une loi qui a été faite en 2015 pour favoriser la lutte contre les djihadistes. Ce sont des gens qui égorgent des prêtres, qui ont assassiné 130 personnes au Bataclan, qui ont assassiné Charlie Hebdo, qui ont assassiné l’Hypercasher, qui demain, sous les yeux du monde entier, vont être jugés par la cour d’Assises de Paris ».



Pour Maître Emmanuel Mercinier-Pantalacci, l’assimilation entre prisonniers corses et terroristes islamistes n’est pas acceptable : « Pour des raisons que nous ne comprenons pas ou que nous préférons ne pas comprendre, contre toute attente, cette loi, il en est fait application à l’encontre des anciens prisonniers politiques corses, des gens qui n’ont plus fait parler d’eux depuis des années ». Un argument que reprend le principal intéressé : « Je suis un militant politique et un résistant corse et pas un islamiste terroriste. Je ne me plierai pas au FIJAIT ».