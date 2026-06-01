"Nouveaux regards sur le Delta du Golo", l'art au service de la prise de conscience face à la montée des eaux

Comment continuer à vivre en bord de mer quand celle-ci gagne du terrain ? C'est la question que pose l'exposition "Nouveaux regards sur le Delta du Golo", fruit d'une résidence menée par Jérémy Gouellou, architecte, et Gaëtan Chevrier, photographe, à l'initiative de la Maison de l'Architecture de Corse. Visible dès le 19 juin à l'université de Corse, à Corte, elle voyagera ensuite à Lama lors du Festival du film, à Pioggiola pour les rencontres internationales de théâtre de l'ARIA, puis à Bastia.



Le projet est né d'un constat de terrain. "On a fait un atelier hors les murs avec des élèves de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand sur la Marana, et on a vu ce delta qui est magnifique", explique Michèle Barbé, présidente de la Maison de l'Architecture de Corse. "On avait rencontré des personnes spécialisées sur la montée du trait de côte, et je me suis dit que c'est un sujet hyper actuel dont on ne parle pas tant que ça en Corse."



Plutôt qu'un rapport d'expert, l'association a fait le choix de l'image. "On pense que montrer des images permet souvent de mieux comprendre les choses qu'un long baratin, en tout cas pour les habitants", souligne Michèle Barbé. "Notre rôle, c'est de faire comprendre aux citoyens comment leur environnement risque d'être modifié dans les années qui viennent."

