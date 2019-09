"Non à la répression, ni à la justice sélective" : Patriotti appelle au sursaut populaire face aux logiques malsaines et mortifères

La rédaction le Jeudi 26 Septembre 2019 à 19:05

Patriotti, culletivu di l'anziani prighjuneri, s'exprime dans un communiqué sur l'assassinat de Massimo Susini et sur les arrestations de Ghjulianu Muselli et Adrianu Matarise "délibéremment pris pour cible" à cause de leur engagement politique. Le collectif appelle "au sursaut populaire face à ces logiques malsaines et mortififères.

